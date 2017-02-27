asti написав:Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся
как провокация ей Богу... договоримся или нет - не будет старых курсов, хотя бы на тек уровнях...
Не будем спорить, ещё ничего толком непонятно, но если действительно отведут войска, откроют море (о море, кстати, ни слова в переговорах!), если действительно будет реализован план Маршала для Украины и сюда зайдут под это дело 100 млрд долларов, то...
Народ, предлагаю не раздувать тему по газу и по подобным вещам, деньги ж любят тишину! Ну есть где-то такая возможность (хотя теперь уже - была). Прикроют вообще всё, как это происходит с тропами, по которым бурное обсуждение, не говоря уже о сраче. Набросились тут на prodigy и Чика, уважаемые на форуме люди, старожилы, какой смысл им врать, да ещё так тупо? Медали у них уже есть. Тем более, что люди поделились темой по возможности, а не тупо хвастались, и в говновбросах замечены не были. Если такой возможности где-то нет, то это не значит, что её нет везде. Делись тут теперь темами.. Борцы за правду, горячие линии, все дела. Давайте в НБУ ещё напишем...
Oberon написав:Народ, предлагаю не раздувать тему по газу и по подобным вещам, деньги ж любят тишину! Ну есть где-то такая возможность (хотя теперь уже - была). Прикроют вообще всё, как это происходит с тропами, по которым бурное обсуждение, не говоря уже о сраче. Набросились тут на prodigy и Чика, уважаемые на форуме люди, старожилы, какой смысл им врать, да ещё так тупо? Медали у них уже есть. Тем более, что люди поделились темой по возможности, а не тупо хвастались, и в говновбросах замечены не были. Если такой возможности где-то нет, то это не значит, что её нет везде. Делись тут теперь темами.. Борцы за правду, горячие линии, все дела. Давайте в НБУ ещё напишем...
Просто відразу треба було повідомити всі умови, які вони чудово знали, але чомусь змовчали і не було б переливання з пустого в порожнє.
Oberon написав:Народ, предлагаю не раздувать тему по газу и по подобным вещам, деньги ж любят тишину! Ну есть где-то такая возможность (хотя теперь уже - была). Прикроют вообще всё, как это происходит с тропами, по которым бурное обсуждение, не говоря уже о сраче. Набросились тут на prodigy и Чика, уважаемые на форуме люди, старожилы, какой смысл им врать, да ещё так тупо? Медали у них уже есть. Тем более, что люди поделились темой по возможности, а не тупо хвастались, и в говновбросах замечены не были. Если такой возможности где-то нет, то это не значит, что её нет везде. Делись тут теперь темами.. Борцы за правду, горячие линии, все дела. Давайте в НБУ ещё напишем...
Просто відразу треба було повідомити всі умови, які вони чудово знали, але чомусь змовчали і не було б переливання з пустого в порожнє.
asti написав:Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся
Это с учётом всей эмиссии, которая сейчас была и экономики в дрова? Хоть бы на 33 осталось...
Во Львове сейчас по 32,5 отдают))
В Нико по 35 и что? В банкоматах хрустящие купюры, взлетевшие цены на товары и услуги, неработающие производства и, главное, продолжающиеся военные действия и разрушения всего (зданий, инфаструктуры, коммуникаций) вам ни о чем не говорят?