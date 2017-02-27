Додано: Вів 29 бер, 2022 16:51

Народ, предлагаю не раздувать тему по газу и по подобным вещам, деньги ж любят тишину!

Ну есть где-то такая возможность (хотя теперь уже - была). Прикроют вообще всё, как это происходит с тропами, по которым бурное обсуждение, не говоря уже о сраче.

Набросились тут на prodigy и Чика, уважаемые на форуме люди, старожилы, какой смысл им врать, да ещё так тупо? Медали у них уже есть. Тем более, что люди поделились темой по возможности, а не тупо хвастались, и в говновбросах замечены не были. Если такой возможности где-то нет, то это не значит, что её нет везде. Делись тут теперь темами.. Борцы за правду, горячие линии, все дела. Давайте в НБУ ещё напишем...