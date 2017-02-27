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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9392939393949395
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:13

  Shaman написав:
  asti написав:Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся
не будет старых курсов, хотя бы на тек уровнях...
Тогда давайте ближе к телу валютной ветки: ваш прогноз, каким будет курс доллара к гривне через 3-4 месяца в случае окончания военных действий, вывода российских войск с территории Украины и заключения мирного договора?
Прошу, варианты в студию!
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:34

  moveton написав:
  asti написав:Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся

Это с учётом всей эмиссии, которая сейчас была и экономики в дрова? Хоть бы на 33 осталось...

да успокойтесь вы с тем курсом, к концу апреля максимум всё закончится, нас уже баблом заливают, а НБУ под него не печатает, а потом и тем более зальют+ репарации, короче нас ждёт сильный укрепляж...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:38

  edvardd написав:
  moveton написав:
  asti написав:Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся

Это с учётом всей эмиссии, которая сейчас была и экономики в дрова? Хоть бы на 33 осталось...

да успокойтесь вы с тем курсом, к концу апреля максимум всё закончится, нас уже баблом заливают, а НБУ под него не печатает, а потом и тем более зальют+ репарации, короче нас ждёт сильный укрепляж...

Короче "війни не буде"...
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:57

  edvardd написав:
  moveton написав:
  asti написав:Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся

Это с учётом всей эмиссии, которая сейчас была и экономики в дрова? Хоть бы на 33 осталось...

да успокойтесь вы с тем курсом, к концу апреля максимум всё закончится, нас уже баблом заливают, а НБУ под него не печатает, а потом и тем более зальют+ репарации, короче нас ждёт сильный укрепляж...

Никакого сильного укрепляжа не будет, даже не мечтайте, хотя если желаете самообманываться - дело ваше конечно.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:09

  edvardd написав:
  moveton написав:
  asti написав:Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся

Это с учётом всей эмиссии, которая сейчас была и экономики в дрова? Хоть бы на 33 осталось...

да успокойтесь вы с тем курсом, к концу апреля максимум всё закончится, нас уже баблом заливают, а НБУ под него не печатает, а потом и тем более зальют+ репарации, короче нас ждёт сильный укрепляж...

Укрепляж на фоне потери половины ВВП, разрушенной инфраструктуры и нескольких миллионов беженцев за границу?
phantom_systems
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