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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 бер, 2022 19:13
Shaman написав: asti написав:
Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся
не будет старых курсов, хотя бы на тек уровнях...
Тогда давайте ближе к телу валютной ветки: ваш прогноз, каким будет курс доллара к гривне через 3-4 месяца в случае окончания военных действий, вывода российских войск с территории Украины и заключения мирного договора?
Прошу, варианты в студию!
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Додано: Вів 29 бер, 2022 19:34
moveton написав: asti написав:
Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся
Это с учётом всей эмиссии, которая сейчас была и экономики в дрова? Хоть бы на 33 осталось...
да успокойтесь вы с тем курсом, к концу апреля максимум всё закончится, нас уже баблом заливают, а НБУ под него не печатает, а потом и тем более зальют+ репарации, короче нас ждёт сильный укрепляж...
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Додано: Вів 29 бер, 2022 19:38
edvardd написав: moveton написав: asti написав:
Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся
Это с учётом всей эмиссии, которая сейчас была и экономики в дрова? Хоть бы на 33 осталось...
да успокойтесь вы с тем курсом, к концу апреля максимум всё закончится, нас уже баблом заливают, а НБУ под него не печатает, а потом и тем более зальют+ репарации, короче нас ждёт сильный укрепляж...
Короче "війни не буде"...
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Додано: Вів 29 бер, 2022 19:57
edvardd написав: moveton написав: asti написав:
Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся
Это с учётом всей эмиссии, которая сейчас была и экономики в дрова? Хоть бы на 33 осталось...
да успокойтесь вы с тем курсом, к концу апреля максимум всё закончится, нас уже баблом заливают, а НБУ под него не печатает, а потом и тем более зальют+ репарации, короче нас ждёт сильный укрепляж...
Никакого сильного укрепляжа не будет, даже не мечтайте, хотя если желаете самообманываться - дело ваше конечно.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:09
edvardd написав: moveton написав: asti написав:
Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся
Это с учётом всей эмиссии, которая сейчас была и экономики в дрова? Хоть бы на 33 осталось...
да успокойтесь вы с тем курсом, к концу апреля максимум всё закончится, нас уже баблом заливают, а НБУ под него не печатает, а потом и тем более зальют+ репарации, короче нас ждёт сильный укрепляж...
Укрепляж на фоне потери половины ВВП, разрушенной инфраструктуры и нескольких миллионов беженцев за границу?
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