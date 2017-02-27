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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9392939393949395
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:13

  Shaman написав:
  asti написав:Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся
не будет старых курсов, хотя бы на тек уровнях...
Тогда давайте ближе к телу валютной ветки: ваш прогноз, каким будет курс доллара к гривне через 3-4 месяца в случае окончания военных действий, вывода российских войск с территории Украины и заключения мирного договора?
Прошу, варианты в студию!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:34

  moveton написав:
  asti написав:Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся

Это с учётом всей эмиссии, которая сейчас была и экономики в дрова? Хоть бы на 33 осталось...

да успокойтесь вы с тем курсом, к концу апреля максимум всё закончится, нас уже баблом заливают, а НБУ под него не печатает, а потом и тем более зальют+ репарации, короче нас ждёт сильный укрепляж...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:38

  edvardd написав:
  moveton написав:
  asti написав:Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся

Это с учётом всей эмиссии, которая сейчас была и экономики в дрова? Хоть бы на 33 осталось...

да успокойтесь вы с тем курсом, к концу апреля максимум всё закончится, нас уже баблом заливают, а НБУ под него не печатает, а потом и тем более зальют+ репарации, короче нас ждёт сильный укрепляж...

Короче "війни не буде"...
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:57

  edvardd написав:
  moveton написав:
  asti написав:Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся

Это с учётом всей эмиссии, которая сейчас была и экономики в дрова? Хоть бы на 33 осталось...

да успокойтесь вы с тем курсом, к концу апреля максимум всё закончится, нас уже баблом заливают, а НБУ под него не печатает, а потом и тем более зальют+ репарации, короче нас ждёт сильный укрепляж...

Никакого сильного укрепляжа не будет, даже не мечтайте, хотя если желаете самообманываться - дело ваше конечно.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:09

  edvardd написав:
  moveton написав:
  asti написав:Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся

Это с учётом всей эмиссии, которая сейчас была и экономики в дрова? Хоть бы на 33 осталось...

да успокойтесь вы с тем курсом, к концу апреля максимум всё закончится, нас уже баблом заливают, а НБУ под него не печатает, а потом и тем более зальют+ репарации, короче нас ждёт сильный укрепляж...

Укрепляж на фоне потери половины ВВП, разрушенной инфраструктуры и нескольких миллионов беженцев за границу?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:12

  asti написав:
  Shaman написав:
  asti написав:Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся
не будет старых курсов, хотя бы на тек уровнях...
Тогда давайте ближе к телу валютной ветки: ваш прогноз, каким будет курс доллара к гривне через 3-4 месяца в случае окончания военных действий, вывода российских войск с территории Украины и заключения мирного договора?
Прошу, варианты в студию!

Низкий поклон ЗСУ

Думаю, что экономический ландшафт сильно изменится. Сильно ослабеют олигархи, укрепится центральная власть.
Уйдет ОПЗЖ и успокоится Петя.
Уйдут или съежатся компании с российскими корнями.
Сократится вполовину коррупция. Частично из-за ухода "старой гвардии", частично из-за активизации контролирующих органов.
Общественная парадигма жлобства будет демонтирована, или, как минимум, торпедирована.
Все, кто хотел, увидели, кто чего стоит.

Все это создаст предпосылки к серьезному экономическому росту. Причем, что меня особенно радует и воодушевляет, не только за счет бананов, извините - кукурузы.

Курс в этих условиях вторичен.Абы шо ляпнуть - ожидаю повышения максимум до 38 с последующим снижением в течение года-двух до 33.
Но это писями по воде виляно...извините, конечно же, вилами по воде :D писано.

Серьезно изменится структура как импорта, так и экспорта.
К чему это я? Тут был пример про сахар, выше...вот что-то (см выше) мне говорит, что "сахара" буду экспортировать меньше.

Мне тут из зала :) подсказывают про трудовые ресурсы.
Женщины-дети в основном вернутся. Обогащенные знанием про Европу и о том, как может быть.
Короче, все будет Украина 8)
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:13

Правительство Украины уверяет, что у него есть запасы продовольствия на несколько лет

Кабинет министров Украины провел первое открытое заседание с начала войны с Россией (многие государственные институты, например Верховная Рада, в интересах безопасности функционируют скрытно). Один из главных вопросов- продовольственная безопасность.

Правительство Украины уверяет, что сформировало стратегические запасы пищи на несколько лет, а посевная идет в 11 (из 24) областях. Украинские власти также заявили о том, что они планируют обеспечить экспортные поставки.

В 2020-21 году Украина была четвертым по объему экспортером пшеницы в мире, писало агентство Рейтер, на нее приходилось 10% зерна на рынке. Особенно от нее зависели такие страны, как Турция и Египет. Большая часть поставок перевозилась через морские порты, прежде всего Одессу, но с начала войны они заблокированы российским флотом.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил что правительство вводит план поддержки посевной кампании. Суть его состоит в том, что государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.

@bbcrussian
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:25

  vitaliian написав:Правительство Украины уверяет, что у него есть запасы продовольствия на несколько лет

Правительство Украины уверяет, что сформировало стратегические запасы пищи на несколько лет, а посевная идет в 11 (из 24) областях. Украинские власти также заявили о том, что они планируют обеспечить экспортные поставки.

В 2020-21 году Украина была четвертым по объему экспортером пшеницы в мире, писало агентство Рейтер, на нее приходилось 10% зерна на рынке. Особенно от нее зависели такие страны, как Турция и Египет. Большая часть поставок перевозилась через морские порты, прежде всего Одессу, но с начала войны они заблокированы российским флотом.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил что правительство вводит план поддержки посевной кампании. Суть его состоит в том, что государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.


У нас как бы нехилые запасы кукурузы, от которых желательно освободить элеваторы, потому что их лет на пять хватит, нам столько не надо). Пшеницы поменьше, но тоже есть.
По посевной - часть полей (меньшая) по всей Украине засеяна озимью, в том числе и на оккупированных территориях. Естественно ,если ее сейчас не удобрять, то урожай будет меньше, чем в нормальные годы, но все же. Если до июня боевые действия закончатся и будет возможность ее убрать - это тоже +.
Потом, кукурузу и подсолнечник, по крайней мере на Черниговщине, можно еще пару недель не сеять.
ВОПы на полях...вот это проблема в зоне БД. Видимо, юг в этом году засеют далеко не везде, даже в случае вывода войск захватчиков...
Этот год будет нелегким. Ну а в следующем - ожидаю подьем, и серьезный.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:35

  Навуходоносор написав:
  vitaliian написав:Правительство Украины уверяет, что у него есть запасы продовольствия на несколько лет

Правительство Украины уверяет, что сформировало стратегические запасы пищи на несколько лет, а посевная идет в 11 (из 24) областях. Украинские власти также заявили о том, что они планируют обеспечить экспортные поставки.

В 2020-21 году Украина была четвертым по объему экспортером пшеницы в мире, писало агентство Рейтер, на нее приходилось 10% зерна на рынке. Особенно от нее зависели такие страны, как Турция и Египет. Большая часть поставок перевозилась через морские порты, прежде всего Одессу, но с начала войны они заблокированы российским флотом.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил что правительство вводит план поддержки посевной кампании. Суть его состоит в том, что государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.


У нас как бы нехилые запасы кукурузы, от которых желательно освободить элеваторы, потому что их лет на пять хватит, нам столько не надо). Пшеницы поменьше, но тоже есть.
По посевной - часть полей (меньшая) по всей Украине засеяна озимью, в том числе и на оккупированных территориях. Естественно ,если ее сейчас не удобрять, то урожай будет меньше, чем в нормальные годы, но все же. Если до июня боевые действия закончатся и будет возможность ее убрать - это тоже +.
Потом, кукурузу и подсолнечник, по крайней мере на Черниговщине, можно еще пару недель не сеять.

мощности ЖД позволяют вывезти 600000 тонн кукурузы, которую разрешили вывозить как и подсолн масло, недавно из Бердянска выплыло 22,5 тыс тонн пшеницы, потом 5,4 тыс тонн, короче экспорт потихоньку идёт...
edvardd
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