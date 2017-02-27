Додано: Вів 29 бер, 2022 21:25

vitaliian написав: Правительство Украины уверяет, что у него есть запасы продовольствия на несколько лет



Правительство Украины уверяет, что сформировало стратегические запасы пищи на несколько лет, а посевная идет в 11 (из 24) областях. Украинские власти также заявили о том, что они планируют обеспечить экспортные поставки.



В 2020-21 году Украина была четвертым по объему экспортером пшеницы в мире, писало агентство Рейтер, на нее приходилось 10% зерна на рынке. Особенно от нее зависели такие страны, как Турция и Египет. Большая часть поставок перевозилась через морские порты, прежде всего Одессу, но с начала войны они заблокированы российским флотом.



Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил что правительство вводит план поддержки посевной кампании. Суть его состоит в том, что государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.



Правительство Украины уверяет, что у него есть запасы продовольствия на несколько летПравительство Украины уверяет, что сформировало стратегические запасы пищи на несколько лет, а посевная идет в 11 (из 24) областях. Украинские власти также заявили о том, что они планируют обеспечить экспортные поставки.В 2020-21 году Украина была четвертым по объему экспортером пшеницы в мире, писало агентство Рейтер, на нее приходилось 10% зерна на рынке. Особенно от нее зависели такие страны, как Турция и Египет. Большая часть поставок перевозилась через морские порты, прежде всего Одессу, но с начала войны они заблокированы российским флотом.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил что правительство вводит план поддержки посевной кампании. Суть его состоит в том, что государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.

У нас как бы нехилые запасы кукурузы, от которых желательно освободить элеваторы, потому что их лет на пять хватит, нам столько не надо). Пшеницы поменьше, но тоже есть.По посевной - часть полей (меньшая) по всей Украине засеяна озимью, в том числе и на оккупированных территориях. Естественно ,если ее сейчас не удобрять, то урожай будет меньше, чем в нормальные годы, но все же. Если до июня боевые действия закончатся и будет возможность ее убрать - это тоже +.Потом, кукурузу и подсолнечник, по крайней мере на Черниговщине, можно еще пару недель не сеять.ВОПы на полях...вот это проблема в зоне БД. Видимо, юг в этом году засеют далеко не везде, даже в случае вывода войск захватчиков...Этот год будет нелегким. Ну а в следующем - ожидаю подьем, и серьезный.