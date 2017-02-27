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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9393939493959396
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:57

  Hotab написав:
  edvardd написав:недавно из Бердянска выплыло 22,5 тыс тонн пшеницы, потом 5,4 тыс тонн, короче экспорт потихоньку идёт...

Интересно, это фашисты проморгали, или как? Вроде все давно поняли, что война - это ещё и война экономик на изнеможение. Зачем давать стране экспортировать?

Вивозить скоріше за все не держава, а який бізнес. От домовилися (пролобіювали) і вивезли.
flyman
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