Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 бер, 2022 22:57
Hotab написав: edvardd написав:
недавно из Бердянска выплыло 22,5 тыс тонн пшеницы, потом 5,4 тыс тонн, короче экспорт потихоньку идёт...
Интересно, это фашисты проморгали, или как? Вроде все давно поняли, что война - это ещё и война экономик на изнеможение. Зачем давать стране экспортировать?
Вивозить скоріше за все не держава, а який бізнес. От домовилися (пролобіювали) і вивезли.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 06:03
Hotab написав: edvardd написав:
недавно из Бердянска выплыло 22,5 тыс тонн пшеницы, потом 5,4 тыс тонн, короче экспорт потихоньку идёт...
Интересно, это фашисты проморгали, или как? Вроде все давно поняли, что война - это ещё и война экономик на изнеможение. Зачем давать стране экспортировать?
в первом случае- освобождали порт Бердянска, во втором - хз...
edvardd
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:07
Из-за войны «Новая почта» оказалась на грани разорения
https://prostomob.com/85534-iz-za-vojny ... razoreniya
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:54
vitaliian написав:
Из-за войны «Новая почта» оказалась на грани разорения
А Ви точно впевнені, що всі інші українські підприємства наразі процвітають?
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Додано: Сер 30 бер, 2022 09:11
vitaliian написав:
Из-за войны «Новая почта» оказалась на грани разорения
В нас відділення дороги вже місяць не працює, вся Сумська облась залізка стоїт. Колії та мережа контактна цілі, а все керування, автоматика підірвано та знищене. Пішли балачки, що планують тимчасово всіх звільняти (припиняти відношення) А в нашому місті це найбільший платник податків.
пс. а нова пошта і в мирні часи вже непомірно розповзлася як монстр, коли інші конкуренти працювали не гірше, і з меншими апетитами. На пираміду схожі останнім часом.
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