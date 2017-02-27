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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9394939593969397>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:57

  Hotab написав:
  edvardd написав:недавно из Бердянска выплыло 22,5 тыс тонн пшеницы, потом 5,4 тыс тонн, короче экспорт потихоньку идёт...

Интересно, это фашисты проморгали, или как? Вроде все давно поняли, что война - это ещё и война экономик на изнеможение. Зачем давать стране экспортировать?

Вивозить скоріше за все не держава, а який бізнес. От домовилися (пролобіювали) і вивезли.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 06:03

  Hotab написав:
  edvardd написав:недавно из Бердянска выплыло 22,5 тыс тонн пшеницы, потом 5,4 тыс тонн, короче экспорт потихоньку идёт...

Интересно, это фашисты проморгали, или как? Вроде все давно поняли, что война - это ещё и война экономик на изнеможение. Зачем давать стране экспортировать?

в первом случае- освобождали порт Бердянска, во втором - хз...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 07:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 08:07

Из-за войны «Новая почта» оказалась на грани разорения
https://prostomob.com/85534-iz-za-vojny ... razoreniya
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 08:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Из-за войны «Новая почта» оказалась на грани разорения

А Ви точно впевнені, що всі інші українські підприємства наразі процвітають?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 09:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Из-за войны «Новая почта» оказалась на грани разорения
В нас відділення дороги вже місяць не працює, вся Сумська облась залізка стоїт. Колії та мережа контактна цілі, а все керування, автоматика підірвано та знищене. Пішли балачки, що планують тимчасово всіх звільняти (припиняти відношення) А в нашому місті це найбільший платник податків.

пс. а нова пошта і в мирні часи вже непомірно розповзлася як монстр, коли інші конкуренти працювали не гірше, і з меншими апетитами. На пираміду схожі останнім часом.
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 09:46

  Василь-Рівне написав:
  vitaliian написав:Из-за войны «Новая почта» оказалась на грани разорения

А Ви точно впевнені, що всі інші українські підприємства наразі процвітають?

статья не моя, я просто дал на нее ссылку. Если у вас есть информация по всем остальным предприятиям - делитесь, лично я вообще ни в чем не уверен.

В первые дни войны у меня на юге Украины магазины были пустые и работало 10-20% (враг был далеко ~ в 300 км) сейчас враг в 100 км, но все магазины работают, товара завались (кроме мыла, некоторых круп и каких то мелочей).

Скорее всего у народа заканчиваются деньги и потребление сильно снизилось с довоенным периодом. Отсюда изобилие во время войны. Совершенно неожиданное для меня.

По этой же причине (в контексте ветки) вангую после прекращения огня курс 27-28, потому что кто сидел в валюте тот в ней и сидит, а покупать новую денег будет мало у кого.

Как минимум до осени. Вместе с тем я не исключаю большой девал, но не в 2022 от станка до мешков должно пройти некоторое время...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:42

  asti написав:
  Shaman написав:
  asti написав:Ребят, тут это... договорились вроде с русскими в Стамбуле. Может и по 29,55 его не стоит брать - к лету опять на 28 вернёмся
не будет старых курсов, хотя бы на тек уровнях...
Тогда давайте ближе к телу валютной ветки: ваш прогноз, каким будет курс доллара к гривне через 3-4 месяца в случае окончания военных действий, вывода российских войск с территории Украины и заключения мирного договора?
Прошу, варианты в студию!

прогноз - это когда есть какие-то исходные данные. а так это гадание на кофейной гуще ;)

что мы не знаем:
- где пройдет линия соприкосновения по итогам войны? очень интересный вопрос
- взаимосвязанные вопросы - объем ВВП и поступлений в бюджет. первые результаты влияния войны на поступления в бюджет увидим по итогам марта.
- что будет с экспортом? пока он закрыт в портах - и это не просто так.
- как следствие сколько будет эмитировано денег для решения этих вопросов?

тут выше писали, что валютной помощи будет много - но забыли отметить, что под всю эту валютную помощь будет эмитирована гривна - это почти аксиома. или деньги так же уйдут за границу

что-то можно будет прогнозировать после окончания боевых действий - а пока никто даже дату назвать не может :(

как-то так
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:47

Дещо про стан української економки.

З 1000 нових реєстрацій ФОП, які відбулися за добу у сервісі Дія, біля 20% - інформаційні послуги, а більше 15% - програмування. Тобто ІТ - більше третини. І думаю, що не помилюся, ці люди працюють фактично в офшорі, заробляючі гроші за кордном, в інших економіках.

А що з бізнесом, який працює тут? Як і очікувалося, головний обсяг реєстрацій припадає на роздрібну торгівлю (12%) і оптову торгівлю (біля 7%).

Який можна зробити висновок? У зарегульованій державою економіці України можна або працювати, фактично перебуваючи в офшорі, або здійснювати лише простіші операції з одного етапу - купив дешевше-продав дорожче, що дозволяє людям виживати. Будь-яка складніша діяльність (виробництво та ін.) неможлива через абсурдний розмір податків, обмеженість доступу до ринків і адміністративний тиск.
Mugwort
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 11:00

  Mugwort написав:Дещо про стан української економки.

З 1000 нових реєстрацій ФОП, які відбулися за добу у сервісі Дія, біля 20% - інформаційні послуги, а більше 15% - програмування. Тобто ІТ - більше третини. І думаю, що не помилюся, ці люди працюють фактично в офшорі, заробляючі гроші за кордном, в інших економіках.

А що з бізнесом, який працює тут? Як і очікувалося, головний обсяг реєстрацій припадає на роздрібну торгівлю (12%) і оптову торгівлю (біля 7%).

Який можна зробити висновок? У зарегульованій державою економіці України можна або працювати, фактично перебуваючи в офшорі, або здійснювати лише простіші операції з одного етапу - купив дешевше-продав дорожче, що дозволяє людям виживати. Будь-яка складніша діяльність (виробництво та ін.) неможлива через абсурдний розмір податків, обмеженість доступу до ринків і адміністративний тиск.

По _одному дню_ войны такие глобальные выводы делать? -- оригинально... :shock:
А другой вывод: заводы/параходы на ФОПов не открывают, например -- вообще никак сделать нельзя? Или, например, "во время войны мало кто решится замораживать активы в складах/станках"?..
_hunter
 
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