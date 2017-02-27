Додано: Сер 30 бер, 2022 09:46

Василь-Рівне написав: vitaliian написав: Из-за войны «Новая почта» оказалась на грани разорения Из-за войны «Новая почта» оказалась на грани разорения

А Ви точно впевнені, що всі інші українські підприємства наразі процвітають? А Ви точно впевнені, що всі інші українські підприємства наразі процвітають?

статья не моя, я просто дал на нее ссылку. Если у вас есть информация по всем остальным предприятиям - делитесь, лично я вообще ни в чем не уверен.В первые дни войны у меня на юге Украины магазины были пустые и работало 10-20% (враг был далеко ~ в 300 км) сейчас враг в 100 км, но все магазины работают, товара завались (кроме мыла, некоторых круп и каких то мелочей).Скорее всего у народа заканчиваются деньги и потребление сильно снизилось с довоенным периодом. Отсюда изобилие во время войны. Совершенно неожиданное для меня.По этой же причине (в контексте ветки) вангую после прекращения огня курс 27-28, потому что кто сидел в валюте тот в ней и сидит, а покупать новую денег будет мало у кого.Как минимум до осени. Вместе с тем я не исключаю большой девал, но не в 2022 от станка до мешков должно пройти некоторое время...