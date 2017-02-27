Вивозить скоріше за все не держава, а який бізнес. От домовилися (пролобіювали) і вивезли.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 бер, 2022 22:57
Вивозить скоріше за все не держава, а який бізнес. От домовилися (пролобіювали) і вивезли.
Додано: Сер 30 бер, 2022 06:03
в первом случае- освобождали порт Бердянска, во втором - хз...
Додано: Сер 30 бер, 2022 07:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 30 бер, 2022 08:07
Из-за войны «Новая почта» оказалась на грани разорения
Додано: Сер 30 бер, 2022 08:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 30 бер, 2022 09:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В нас відділення дороги вже місяць не працює, вся Сумська облась залізка стоїт. Колії та мережа контактна цілі, а все керування, автоматика підірвано та знищене. Пішли балачки, що планують тимчасово всіх звільняти (припиняти відношення) А в нашому місті це найбільший платник податків.
пс. а нова пошта і в мирні часи вже непомірно розповзлася як монстр, коли інші конкуренти працювали не гірше, і з меншими апетитами. На пираміду схожі останнім часом.
Додано: Сер 30 бер, 2022 09:46
статья не моя, я просто дал на нее ссылку. Если у вас есть информация по всем остальным предприятиям - делитесь, лично я вообще ни в чем не уверен.
В первые дни войны у меня на юге Украины магазины были пустые и работало 10-20% (враг был далеко ~ в 300 км) сейчас враг в 100 км, но все магазины работают, товара завались (кроме мыла, некоторых круп и каких то мелочей).
Скорее всего у народа заканчиваются деньги и потребление сильно снизилось с довоенным периодом. Отсюда изобилие во время войны. Совершенно неожиданное для меня.
По этой же причине (в контексте ветки) вангую после прекращения огня курс 27-28, потому что кто сидел в валюте тот в ней и сидит, а покупать новую денег будет мало у кого.
Как минимум до осени. Вместе с тем я не исключаю большой девал, но не в 2022 от станка до мешков должно пройти некоторое время...
Додано: Сер 30 бер, 2022 10:42
прогноз - это когда есть какие-то исходные данные. а так это гадание на кофейной гуще
что мы не знаем:
- где пройдет линия соприкосновения по итогам войны? очень интересный вопрос
- взаимосвязанные вопросы - объем ВВП и поступлений в бюджет. первые результаты влияния войны на поступления в бюджет увидим по итогам марта.
- что будет с экспортом? пока он закрыт в портах - и это не просто так.
- как следствие сколько будет эмитировано денег для решения этих вопросов?
тут выше писали, что валютной помощи будет много - но забыли отметить, что под всю эту валютную помощь будет эмитирована гривна - это почти аксиома. или деньги так же уйдут за границу
что-то можно будет прогнозировать после окончания боевых действий - а пока никто даже дату назвать не может
как-то так
Додано: Сер 30 бер, 2022 10:47
Дещо про стан української економки.
З 1000 нових реєстрацій ФОП, які відбулися за добу у сервісі Дія, біля 20% - інформаційні послуги, а більше 15% - програмування. Тобто ІТ - більше третини. І думаю, що не помилюся, ці люди працюють фактично в офшорі, заробляючі гроші за кордном, в інших економіках.
А що з бізнесом, який працює тут? Як і очікувалося, головний обсяг реєстрацій припадає на роздрібну торгівлю (12%) і оптову торгівлю (біля 7%).
Який можна зробити висновок? У зарегульованій державою економіці України можна або працювати, фактично перебуваючи в офшорі, або здійснювати лише простіші операції з одного етапу - купив дешевше-продав дорожче, що дозволяє людям виживати. Будь-яка складніша діяльність (виробництво та ін.) неможлива через абсурдний розмір податків, обмеженість доступу до ринків і адміністративний тиск.
Додано: Сер 30 бер, 2022 11:00
По _одному дню_ войны такие глобальные выводы делать? -- оригинально...
А другой вывод: заводы/параходы на ФОПов не открывают, например -- вообще никак сделать нельзя? Или, например, "во время войны мало кто решится замораживать активы в складах/станках"?..
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