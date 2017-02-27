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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9394939593969397
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 11:04

  fler написав:В Нико по 35 и что? В банкоматах хрустящие купюры, взлетевшие цены на товары и услуги, неработающие производства и, главное, продолжающиеся военные действия и разрушения всего (зданий, инфаструктуры, коммуникаций) вам ни о чем не говорят?

маю тіко одне питаннячко - врахувуючи всі фактори, чому ще не 55?
change_pm
 
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