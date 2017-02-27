|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 бер, 2022 11:04
fler написав:В Нико по 35
и что? В банкоматах хрустящие купюры, взлетевшие цены на товары и услуги, неработающие производства и, главное, продолжающиеся военные действия и разрушения всего (зданий, инфаструктуры, коммуникаций) вам ни о чем не говорят
?
маю тіко одне питаннячко - врахувуючи всі фактори, чому ще не 55?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5343
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 1045 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30348
|25466307
|
|
|1485
|7573827
|
|
|7970
|22054286
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|