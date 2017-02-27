Додано: Сер 30 бер, 2022 12:32

sundaytvgood написав: Капитализм сдох в 2008, Капитализм сдох в 2008,

Zebra написав: Курс 55 это вопрос считанных месяцев. Продолжают перечисляться зарплаты и пенсии из бюджета в полном объеме Курс 55 это вопрос считанных месяцев. Продолжают перечисляться зарплаты и пенсии из бюджета в полном объеме

почему в 2008? Имхо с приходом Донецких к власти. В 2008 ещё много бизнеса не связанного с властью шевелилось.к счастью ваши прогнозы никогда не сбываются) в этом ваша фишка. За что отдельное спасибо.Уже месяц идёт война этого достаточно чтобы все игроки поняли, какой собственно рабочий курс. Когда снимут запрет курс черного рынка будет примерно равен мб +10/20 коп. Пока что только запрет подогревает дельту с мб и широкий спрэд.На счёт эмиссии она конечно влияет но пути разные, одно дело выдать рефинанс, который опустошит межбанк, а банк его получивший тут же обанкротится. То есть чистое воровство денег из экономики.Другое дело раздать эти деньги людям или армии, в виде купленных по адекватной цене топлива, продуктов, других товаров и услуг.Такая гривна распределяется по экономике равномерно и как правило вся на межбанк не попадает.Возможно когда то попадёт, никто не знает, но текущий результат - на табло, при этом панических распродаж в ближайшее время я не вангую.Война стала частью экономики, ей теперь никого не удивишь, кто может - приспосабливается, кто не может - уходит с рынка. Ничего нового не происходит чтобы истерически паниковать и покупать валюту паписят