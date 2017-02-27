fler написав:В Нико по 35 и что? В банкоматах хрустящие купюры, взлетевшие цены на товары и услуги, неработающие производства и, главное, продолжающиеся военные действия и разрушения всего (зданий, инфаструктуры, коммуникаций) вам ни о чем не говорят?
маю тіко одне питаннячко - врахувуючи всі фактори, чому ще не 55?
Spiegel: Германия готовится к прекращению поставок газа из РФ и уже активировала чрезвычайный план на этот случай. Этот план призван обеспечить подачу газа даже в случае, если поставки из РФ будут остановлены.
Также Bloomberg сообщает, что крупнейшие промышленные союзы Германии предупредили о риске остановки сталелитейных, химических, бумажных производств в течение нескольких недель, если Берлин решит прекратить импорт энергоносителей из России.
Ранее, по информации Reuters, потоки газа по газопроводу “Ямал-Европа” в направлении Польши и Германии упали до нуля.
vitaliian написав:Spiegel: Германия готовится к прекращению поставок газа из РФ и уже активировала чрезвычайный план на этот случай. Этот план призван обеспечить подачу газа даже в случае, если поставки из РФ будут остановлены.
Также Bloomberg сообщает, что крупнейшие промышленные союзы Германии предупредили о риске остановки сталелитейных, химических, бумажных производств в течение нескольких недель, если Берлин решит прекратить импорт энергоносителей из России.
Ранее, по информации Reuters, потоки газа по газопроводу “Ямал-Европа” в направлении Польши и Германии упали до нуля.
Ямал-Европа зимой большую часть времени и так простаивал. так что эта новость пока не слишком пугает. транзит через Украину на 28.03 - все те же 109 млн м3 - наблюдаемс. ИМХО, если будет бодание по поставкам газа - начнется с нашего транзита.
vitaliian написав:Из-за войны «Новая почта» оказалась на грани разорения
А Ви точно впевнені, що всі інші українські підприємства наразі процвітають?
статья не моя, я просто дал на нее ссылку. Если у вас есть информация по всем остальным предприятиям - делитесь, лично я вообще ни в чем не уверен.
В первые дни войны у меня на юге Украины магазины были пустые и работало 10-20% (враг был далеко ~ в 300 км) сейчас враг в 100 км, но все магазины работают, товара завались (кроме мыла, некоторых круп и каких то мелочей).
Скорее всего у народа заканчиваются деньги и потребление сильно снизилось с довоенным периодом. Отсюда изобилие во время войны. Совершенно неожиданное для меня.
По этой же причине (в контексте ветки) вангую после прекращения огня курс 27-28, потому что кто сидел в валюте тот в ней и сидит, а покупать новую денег будет мало у кого.
Как минимум до осени. Вместе с тем я не исключаю большой девал, но не в 2022 от станка до мешков должно пройти некоторое время...
Курс 55 это вопрос считанных месяцев. Продолжают перечисляться зарплаты и пенсии из бюджета в полном объеме. Экономика в пике. Либо прекращение выплат, либо их обесценивание через печатный станок. Забудьте о курсе 30- навсегда. Вчера объявили об уменьшении активности на черниговском направлении, а сегодня Чернигов весь дымит, непрекращающиеся обстрелы по всему городу, гасят градами и минометами.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 30 бер, 2022 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Mugwort написав:Дещо про стан української економки.
З 1000 нових реєстрацій ФОП, які відбулися за добу у сервісі Дія, біля 20% - інформаційні послуги, а більше 15% - програмування. Тобто ІТ - більше третини. І думаю, що не помилюся, ці люди працюють фактично в офшорі, заробляючі гроші за кордном, в інших економіках.
А що з бізнесом, який працює тут? Як і очікувалося, головний обсяг реєстрацій припадає на роздрібну торгівлю (12%) і оптову торгівлю (біля 7%).
Який можна зробити висновок? У зарегульованій державою економіці України можна або працювати, фактично перебуваючи в офшорі, або здійснювати лише простіші операції з одного етапу - купив дешевше-продав дорожче, що дозволяє людям виживати. Будь-яка складніша діяльність (виробництво та ін.) неможлива через абсурдний розмір податків, обмеженість доступу до ринків і адміністративний тиск.
это же вам не совок треклятый, который в осажденном ленинграде производил военную продукцию, это же олигархерия-коррупционерия.Воровать из бюджета не могут, все бизнеса разоряются. Капитализм сдох в 2008, хоронить будут в 2022м.
почему в 2008? Имхо с приходом Донецких к власти. В 2008 ещё много бизнеса не связанного с властью шевелилось.
Zebra написав:Курс 55 это вопрос считанных месяцев. Продолжают перечисляться зарплаты и пенсии из бюджета в полном объеме
к счастью ваши прогнозы никогда не сбываются) в этом ваша фишка. За что отдельное спасибо.
Уже месяц идёт война этого достаточно чтобы все игроки поняли, какой собственно рабочий курс. Когда снимут запрет курс черного рынка будет примерно равен мб +10/20 коп. Пока что только запрет подогревает дельту с мб и широкий спрэд.
На счёт эмиссии она конечно влияет но пути разные, одно дело выдать рефинанс, который опустошит межбанк, а банк его получивший тут же обанкротится. То есть чистое воровство денег из экономики.
Другое дело раздать эти деньги людям или армии, в виде купленных по адекватной цене топлива, продуктов, других товаров и услуг.
Такая гривна распределяется по экономике равномерно и как правило вся на межбанк не попадает.
Возможно когда то попадёт, никто не знает, но текущий результат - на табло, при этом панических распродаж в ближайшее время я не вангую.
Война стала частью экономики, ей теперь никого не удивишь, кто может - приспосабливается, кто не может - уходит с рынка. Ничего нового не происходит чтобы истерически паниковать и покупать валюту паписят
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 бер, 2022 13:02, всього редагувалось 2 разів.
К сожалению тоже ожидаю девал. Кроме вышеупомянутых факторов риска (экономика), довольные высокие гривневые выплаты за участие, ранение и гибель. Всяческие компенсации (некоторые обещаны) за жильё, переселенцам и т.д.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 30 бер, 2022 13:05, всього редагувалось 1 раз.