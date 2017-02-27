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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9396939793989399>
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Я предупреждал, что курс достигнет 34 и побудет на этом уровне как первая ступень девала. В конечном итоге достигнет 55
34 для военного времени это супер курс. Выросли риски и произошла коррекция курса, Растут риски, растет премия за риск.

Не вижу причин если перестанут стрелять, почему вдруг гривна обвалится, наоборот - укрепится.

Для развития экономики нужна гривна купить стройматериалы, нанять людей на работу. Люди массово начнут сливать свою валюту. Вы в том числе. За доллары молоко и хлеб не купишь, а сколько народ заработал гривны за время войны?

  Hotab написав:Всяческие компенсации (некоторые обещаны) за жильё, переселенцам и т.д.
можно подумать получив компенсацию её понесут в обменку. У каждого в стране в разы выросли гривневые расходы. Начиная от релокации, заканчивая ростом цен на продукты и топливо. Я только на запасы питьевой воды более 1к потратил, которые могли бы пойти в обменку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 бер, 2022 13:13, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:09

  sundaytvgood написав:
  Mugwort написав:Дещо про стан української економки.

З 1000 нових реєстрацій ФОП, які відбулися за добу у сервісі Дія, біля 20% - інформаційні послуги, а більше 15% - програмування. Тобто ІТ - більше третини. І думаю, що не помилюся, ці люди працюють фактично в офшорі, заробляючі гроші за кордном, в інших економіках.

А що з бізнесом, який працює тут? Як і очікувалося, головний обсяг реєстрацій припадає на роздрібну торгівлю (12%) і оптову торгівлю (біля 7%).

Який можна зробити висновок? У зарегульованій державою економіці України можна або працювати, фактично перебуваючи в офшорі, або здійснювати лише простіші операції з одного етапу - купив дешевше-продав дорожче, що дозволяє людям виживати. Будь-яка складніша діяльність (виробництво та ін.) неможлива через абсурдний розмір податків, обмеженість доступу до ринків і адміністративний тиск.


это же вам не совок треклятый, который в осажденном ленинграде производил военную продукцию, это же олигархерия-коррупционерия.Воровать из бюджета не могут, все бизнеса разоряются.
Капитализм сдох в 2008, хоронить будут в 2022м.

давайте эту совковую пропаганду куда-то в политику... 8)
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:15

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Я предупреждал, что курс достигнет 34 и побудет на этом уровне как первая ступень девала. В конечном итоге достигнет 55

Не вижу причин если перестанут стрелять, почему вдруг гривна обвалится, наоборот - укрепится.

Я не знаю откуда такой оптимизм, что перестанут стрелять. Наверно локация Киев и обманчивое впечатление, что война там закончилась? На самом деле бои идут жёсткие и лично я вижу границы того,что останется. Просто не хочу озвучивать, чтоб не забанили.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:можно подумать получив компенсацию её понесут в обменку

Могу сказать лишь по опыту 14 года: жены погибших летчиков после выплаты компенсации (там было что-то около 20+- куе) тут же конвертили в доллар. Большинство покупало сразу однуху, чтобы получать пассивный доход.
Сейчас погибших больше, сумма разовой выплаты выше.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый﻿ день, есть свободная гривня + срочные депозиты. Все переводить в валюту (за исключением срочных) или пока подождать? Просто есть вариант закинуть другу в Германию и обменять все по выгодному курсу. Как посоветуете. Просто﻿ некоторые (на разных форумах) пишут, что после войны насыпят кучу кредитов, помощи и т.д. и курс не слишком просядет, хотя я в это не слишком верю
wizard1989
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:32

  d44 написав:
  vitaliian написав:Из-за войны «Новая почта» оказалась на грани разорения
В нас відділення дороги вже місяць не працює, вся Сумська облась залізка стоїт. Колії та мережа контактна цілі, а все керування, автоматика підірвано та знищене. Пішли балачки, що планують тимчасово всіх звільняти (припиняти відношення) А в нашому місті це найбільший платник податків.

пс. а нова пошта і в мирні часи вже непомірно розповзлася як монстр, коли інші конкуренти працювали не гірше, і з меншими апетитами. На пираміду схожі останнім часом.


Ага, целые, особенно мост через Сейм. Конотопская дистанция.
Вы с Юго-Западной дороги, или с Южной ?
Igor3777
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:38

Нико ПОВы 32/34 работают в обе стороны
fler
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:48

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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 14:01

  fler написав:Нико ПОВы 32/34 работают в обе стороны
Какой город?
В Кропивницком отдают по 33, во Львове по 32....
asti
 
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  asti написав:
  fler написав:Нико ПОВы 32/34 работают в обе стороны
Какой город?
В Кропивницком отдают по 33, во Львове по 32....

Она ж написала Николаев)
vitaliian
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