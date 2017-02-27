Народ, ви погано читали повідомлення Сібарита, там чорним по білому було написано, що НБУ бакни повертають рефінанс і НБУ ізимає грощі з системи...
Рефінанс не потрібен і грошви також стільки не треба, тому і курс такий...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 бер, 2022 14:50
Народ, ви погано читали повідомлення Сібарита, там чорним по білому було написано, що НБУ бакни повертають рефінанс і НБУ ізимає грощі з системи...
Рефінанс не потрібен і грошви також стільки не треба, тому і курс такий...
Додано: Сер 30 бер, 2022 14:56
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............30.03.2022........31.03.2022
дата розрахунку...........29.03.2022.........30.03.2022
Євро..............................32,4217..............32,5856...+0.51%
Долар США...................29,2549..............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1138 (вчера 1.1082).
За 2 дня евро укрепился более, чем на 1.5%.
Индекс доллара DXY в 15-00 97.94 (вчера 98.48).
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