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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9396939793989399
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 14:50

Народ, ви погано читали повідомлення Сібарита, там чорним по білому було написано, що НБУ бакни повертають рефінанс і НБУ ізимає грощі з системи...

Рефінанс не потрібен і грошви також стільки не треба, тому і курс такий...
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 14:56

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............30.03.2022........31.03.2022
дата розрахунку...........29.03.2022.........30.03.2022
Євро..............................32,4217..............32,5856...+0.51%
Долар США...................29,2549..............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1138 (вчера 1.1082).
За 2 дня евро укрепился более, чем на 1.5%.

Индекс доллара DXY в 15-00 97.94 (вчера 98.48).
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 30 бер, 2022 16:25, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:15

  vitaliian написав:
  asti написав:
  fler написав:Нико ПОВы 32/34 работают в обе стороны
Какой город?
В Кропивницком отдают по 33, во Львове по 32....
Она ж написала Николаев)
если б она написала никоЛАЕВ, я бы не спрашивал//)
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:18

Сибарит
как укрепился евро, так и просядет.
Германия уже готовится к отключению от поставок российского газа.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:23

👂Сьогодні Київрада зібралася вдруге від початку широкомасштабного вторгнення Росії до нашої держави.

👂Головними питаннями сьогоднішнього засідання стали рішення, що стимулулюватимуть роботу столичного бізнесу. Бо в умовах воєнного стану економіка повинна працювати:

👂Пересувна торгівля та ресторанні майданчики: плата за договорами буде зменшена до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від існуючої
 
👂Бізнес, що працює на комунальних площах: звільнений від сплати за оренду
 
👂Паркувальні майданчики: надаються пільги від міста
 
👂Рекламні компанії, які на рекламних площинах у місті розміщують соціальну та патріотичну рекламу: надаються пільги від міста.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:25

Львів 32.05 після 24.02 найкраще що є.далі буде...

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:26

  wizard1989 написав:Добрый﻿ день, есть свободная гривня + срочные депозиты. Все переводить в валюту (за исключением срочных) или пока подождать? Просто есть вариант закинуть другу в Германию и обменять все по выгодному курсу. Как посоветуете. Просто﻿ некоторые (на разных форумах) пишут, что после войны насыпят кучу кредитов, помощи и т.д. и курс не слишком просядет, хотя я в это не слишком верю

Здесь таких советов не дают. Я бы положил на текущий счёт под 9% (альянс банк ) и дождался нормального курса 28-28,50 ЭТО ТОЛЬКО МНЕНИЕ А НЕ СОВЕТ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:45

  antey1969 написав:Сибарит
как укрепился евро, так и просядет.
Германия уже готовится к отключению от поставок российского газа.

то, что надо быть готовым - это правильно.
но я ставлю на немцев - у них balls крепче :D
так что скорей всего никаких отключений не будет ;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:51

  vitaliian написав:
👂Сьогодні Київрада зібралася вдруге від початку широкомасштабного вторгнення Росії до нашої держави.

👂Головними питаннями сьогоднішнього засідання стали рішення, що стимулулюватимуть роботу столичного бізнесу. Бо в умовах воєнного стану економіка повинна працювати:

👂Пересувна торгівля та ресторанні майданчики: плата за договорами буде зменшена до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від існуючої
 
👂Бізнес, що працює на комунальних площах: звільнений від сплати за оренду
 
👂Паркувальні майданчики: надаються пільги від міста
 
👂Рекламні компанії, які на рекламних площинах у місті розміщують соціальну та патріотичну рекламу: надаються пільги від міста.

Как ни странно, но ещё нужно понемногу разрешать продажу алкоголя.
Акцизы и всё такое прочее
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:55

  pesikot написав:Как ни странно, но ещё нужно понемногу разрешать продажу алкоголя.
Акцизы и всё такое прочее
уже кое где продают
https://www.ukr.net/news/details/zapori ... 93522.html

Экономике нужен движ. как никогда. Валюту тоже надо разрешить. Любой запрет это криминализации. Мало сейчас работы полиции, чтобы ещё за алкоголем бегать

Вспоминаю видео как разбивали витрины с алкоголем а теперь разрешают.
vitaliian
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