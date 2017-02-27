Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 бер, 2022 14:50
Народ, ви погано читали повідомлення Сібарита, там чорним по білому було написано, що НБУ бакни повертають рефінанс і НБУ ізимає грощі з системи...
Рефінанс не потрібен і грошви також стільки не треба, тому і курс такий...
change_pm
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Додано: Сер 30 бер, 2022 14:56
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............30.03.2022........31.03.2022 дата розрахунку...........29.03.2022.........30.03.2022 Євро..............................32,4217.............. 32,5856...+0.51% Долар США...................29,2549..............29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1138 (вчера 1.1082). За 2 дня евро укрепился более, чем на 1.5%. Индекс доллара DXY в 15-00 97.94 (вчера 98.48).
Востаннє редагувалось
Сибарит
в Сер 30 бер, 2022 16:25, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Додано: Сер 30 бер, 2022 15:15
vitaliian написав: asti написав: fler написав:
Нико ПОВы 32/34 работают в обе стороны
Какой город?
В Кропивницком отдают по 33, во Львове по 32....
Она ж написала Николаев)
если б она написала никоЛАЕВ, я бы не спрашивал//)
asti
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Додано: Сер 30 бер, 2022 15:18
Сибарит как укрепился евро, так и просядет. Германия уже готовится к отключению от поставок российского газа.
antey1969
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Додано: Сер 30 бер, 2022 15:23
👂Сьогодні Київрада зібралася вдруге від початку широкомасштабного вторгнення Росії до нашої держави.
👂Головними питаннями сьогоднішнього засідання стали рішення, що стимулулюватимуть роботу столичного бізнесу. Бо в умовах воєнного стану економіка повинна працювати: 👂Пересувна торгівля та ресторанні майданчики: плата за договорами буде зменшена до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від існуючої 👂Бізнес, що працює на комунальних площах: звільнений від сплати за оренду 👂Паркувальні майданчики: надаються пільги від міста 👂Рекламні компанії, які на рекламних площинах у місті розміщують соціальну та патріотичну рекламу: надаються пільги від міста.
vitaliian
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Додано: Сер 30 бер, 2022 15:25
Львів 32.05 після 24.02 найкраще що є.далі буде...
*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Додано: Сер 30 бер, 2022 15:26
wizard1989 написав:
Добрый день, есть свободная гривня + срочные депозиты. Все переводить в валюту (за исключением срочных) или пока подождать? Просто есть вариант закинуть другу в Германию и обменять все по выгодному курсу. Как посоветуете. Просто некоторые (на разных форумах) пишут, что после войны насыпят кучу кредитов, помощи и т.д. и курс не слишком просядет, хотя я в это не слишком верю
Здесь таких советов не дают. Я бы положил на текущий счёт под 9% (альянс банк ) и дождался нормального курса 28-28,50 ЭТО ТОЛЬКО МНЕНИЕ А НЕ СОВЕТ.
vitaliian
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Додано: Сер 30 бер, 2022 15:45
antey1969 написав: Сибарит
как укрепился евро, так и просядет.
Германия уже готовится к отключению от поставок российского газа.
то, что надо быть готовым - это правильно.
но я ставлю на немцев - у них balls крепче
так что скорей всего никаких отключений не будет
Shaman
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Додано: Сер 30 бер, 2022 15:51
vitaliian написав:
👂Сьогодні Київрада зібралася вдруге від початку широкомасштабного вторгнення Росії до нашої держави.
👂Головними питаннями сьогоднішнього засідання стали рішення, що стимулулюватимуть роботу столичного бізнесу. Бо в умовах воєнного стану економіка повинна працювати: 👂Пересувна торгівля та ресторанні майданчики: плата за договорами буде зменшена до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від існуючої 👂Бізнес, що працює на комунальних площах: звільнений від сплати за оренду 👂Паркувальні майданчики: надаються пільги від міста 👂Рекламні компанії, які на рекламних площинах у місті розміщують соціальну та патріотичну рекламу: надаються пільги від міста.
Как ни странно, но ещё нужно понемногу разрешать продажу алкоголя.
Акцизы и всё такое прочее
pesikot
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Додано: Сер 30 бер, 2022 15:55
pesikot написав:
Как ни странно, но ещё нужно понемногу разрешать продажу алкоголя.
Акцизы и всё такое прочее
уже кое где продают
https://www.ukr.net/news/details/zapori ... 93522.html
Экономике нужен движ. как никогда. Валюту тоже надо разрешить. Любой запрет это криминализации. Мало сейчас работы полиции, чтобы ещё за алкоголем бегать
Вспоминаю видео как разбивали витрины с алкоголем а теперь разрешают.
vitaliian
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