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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9397939893999400
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:56

Запорожье повы 32,6/34

народ работает над курсом:
Міністерство фінансів обговорює з Комісією з цінних паперів і бірж США можливість допустити до купівлі військових облігацій України американських громадян, повідомив глава Мінфіну Сергій Марченко.
"Ми працюємо з Комісією з цінних паперів США над тим, щоб вони у найкоротший термін дозволили некваліфікованим інвесторам, фізособам-американським громадянам - купувати наші військові облігації", - сказав глава Мінфіну на брифінгу у середу.
Міністр додав, що аналогічна робота триває і за європейським напрямком - обговорюється спрощення купівлі українських військових облігацій для фізосіб країн-членів ЄС.
За словами Марченка, основним завданням є залучити ширше коло іноземних інвесторів до купівлі таких цінних паперів.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

м.Рівне. ПОВи табло вчора 32-00 (продають +2грн).
Сьогодні 31,50-00.
Не розумію ваших турбот про курс. Ви на ціни подивіться без розових окулярів.
Зайшов до стоматолога, питаю ціну пломби. Почала зразу виправдовуватися: "ціни розхідників вже виросли на 50%. Закупаємся по-максимуму на майбутне, бо знов підвищуються."
Ось і збувається мрія влади добратися до доларових заначок.
zzz007
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:32

  edvardd написав:Запорожье повы 32,6/34

народ работает над курсом:
Міністерство фінансів обговорює з Комісією з цінних паперів і бірж США можливість допустити до купівлі військових облігацій України американських громадян, повідомив глава Мінфіну Сергій Марченко.
"Ми працюємо з Комісією з цінних паперів США над тим, щоб вони у найкоротший термін дозволили некваліфікованим інвесторам, фізособам-американським громадянам - купувати наші військові облігації", - сказав глава Мінфіну на брифінгу у середу.
Міністр додав, що аналогічна робота триває і за європейським напрямком - обговорюється спрощення купівлі українських військових облігацій для фізосіб країн-членів ЄС.
За словами Марченка, основним завданням є залучити ширше коло іноземних інвесторів до купівлі таких цінних паперів.

так вони ж будуть їх купляти за уе, а уе через час доведеться повертати + %...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:35

  change_pm написав:
  edvardd написав:Запорожье повы 32,6/34

народ работает над курсом:
Міністерство фінансів обговорює з Комісією з цінних паперів і бірж США можливість допустити до купівлі військових облігацій України американських громадян, повідомив глава Мінфіну Сергій Марченко.
"Ми працюємо з Комісією з цінних паперів США над тим, щоб вони у найкоротший термін дозволили некваліфікованим інвесторам, фізособам-американським громадянам - купувати наші військові облігації", - сказав глава Мінфіну на брифінгу у середу.
Міністр додав, що аналогічна робота триває і за європейським напрямком - обговорюється спрощення купівлі українських військових облігацій для фізосіб країн-членів ЄС.
За словами Марченка, основним завданням є залучити ширше коло іноземних інвесторів до купівлі таких цінних паперів.

так вони ж будуть їх купляти за уе, а уе через час доведеться повертати + %...

всё равно, к укреплению гривни, хоть и такое, а то тут разнылись, 55-100, кто больше?
сейчас с валютой работает только ЧР , и где 55-100???
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:59

  edvardd написав:всё равно, к укреплению гривни, хоть и такое, а то тут разнылись, 55-100, кто больше?
сейчас с валютой работает только ЧР , и где 55-100???

чекаю, коли цю тему обуздає Денік...

його розкази про Нептуни, виявились нічим...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 18:06

  change_pm написав:
  edvardd написав:всё равно, к укреплению гривни, хоть и такое, а то тут разнылись, 55-100, кто больше?
сейчас с валютой работает только ЧР , и где 55-100???

чекаю, коли цю тему обуздає Денік...

його розкази про Нептуни, виявились нічим...

Я предлагаю ввести правило не пинать тех прогнозистов которые промахнулись с прогнозом в результате военных действий. Как минимум это неэтично, вмешалась сторонняя сила, пострадали ВСЕ украинцы, экономика, финансы .. короче сами знаете.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 18:18

  vitaliian написав:
  change_pm написав:
  edvardd написав:всё равно, к укреплению гривни, хоть и такое, а то тут разнылись, 55-100, кто больше?
сейчас с валютой работает только ЧР , и где 55-100???

чекаю, коли цю тему обуздає Денік...

його розкази про Нептуни, виявились нічим...

Я предлагаю ввести правило не пинать тех прогнозистов которые промахнулись с прогнозом в результате военных действий. Как минимум это неэтично, вмешалась сторонняя сила, пострадали ВСЕ украинцы, экономика, финансы .. короче сами знаете.

Ну да, иначе ветка умрет. :mrgreen:
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 18:21

  копейка написав:иначе ветка умрет
иначе это будет выглядеть как макание людей в чужое гауно, в котором оказалось полстраны
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 18:24

  vitaliian написав:
  копейка написав:иначе ветка умрет
иначе это будет выглядеть как макание людей в чужое гауно, в котором оказалось полстраны

Умный человек всегда отличит форс-мажор от сказок, которые остались бы оными в любом случае. Но любителей сказок достаточно в любом возрасте. Пусть живут.
копейка
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