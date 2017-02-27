народ работает над курсом: Міністерство фінансів обговорює з Комісією з цінних паперів і бірж США можливість допустити до купівлі військових облігацій України американських громадян, повідомив глава Мінфіну Сергій Марченко. "Ми працюємо з Комісією з цінних паперів США над тим, щоб вони у найкоротший термін дозволили некваліфікованим інвесторам, фізособам-американським громадянам - купувати наші військові облігації", - сказав глава Мінфіну на брифінгу у середу. Міністр додав, що аналогічна робота триває і за європейським напрямком - обговорюється спрощення купівлі українських військових облігацій для фізосіб країн-членів ЄС. За словами Марченка, основним завданням є залучити ширше коло іноземних інвесторів до купівлі таких цінних паперів.
м.Рівне. ПОВи табло вчора 32-00 (продають +2грн). Сьогодні 31,50-00. Не розумію ваших турбот про курс. Ви на ціни подивіться без розових окулярів. Зайшов до стоматолога, питаю ціну пломби. Почала зразу виправдовуватися: "ціни розхідників вже виросли на 50%. Закупаємся по-максимуму на майбутне, бо знов підвищуються." Ось і збувається мрія влади добратися до доларових заначок.
народ работает над курсом: Міністерство фінансів обговорює з Комісією з цінних паперів і бірж США можливість допустити до купівлі військових облігацій України американських громадян, повідомив глава Мінфіну Сергій Марченко. "Ми працюємо з Комісією з цінних паперів США над тим, щоб вони у найкоротший термін дозволили некваліфікованим інвесторам, фізособам-американським громадянам - купувати наші військові облігації", - сказав глава Мінфіну на брифінгу у середу. Міністр додав, що аналогічна робота триває і за європейським напрямком - обговорюється спрощення купівлі українських військових облігацій для фізосіб країн-членів ЄС. За словами Марченка, основним завданням є залучити ширше коло іноземних інвесторів до купівлі таких цінних паперів.
так вони ж будуть їх купляти за уе, а уе через час доведеться повертати + %...
народ работает над курсом: Міністерство фінансів обговорює з Комісією з цінних паперів і бірж США можливість допустити до купівлі військових облігацій України американських громадян, повідомив глава Мінфіну Сергій Марченко. "Ми працюємо з Комісією з цінних паперів США над тим, щоб вони у найкоротший термін дозволили некваліфікованим інвесторам, фізособам-американським громадянам - купувати наші військові облігації", - сказав глава Мінфіну на брифінгу у середу. Міністр додав, що аналогічна робота триває і за європейським напрямком - обговорюється спрощення купівлі українських військових облігацій для фізосіб країн-членів ЄС. За словами Марченка, основним завданням є залучити ширше коло іноземних інвесторів до купівлі таких цінних паперів.
так вони ж будуть їх купляти за уе, а уе через час доведеться повертати + %...
всё равно, к укреплению гривни, хоть и такое, а то тут разнылись, 55-100, кто больше? сейчас с валютой работает только ЧР , и где 55-100???
edvardd написав:всё равно, к укреплению гривни, хоть и такое, а то тут разнылись, 55-100, кто больше? сейчас с валютой работает только ЧР , и где 55-100???
чекаю, коли цю тему обуздає Денік...
його розкази про Нептуни, виявились нічим...
Я предлагаю ввести правило не пинать тех прогнозистов которые промахнулись с прогнозом в результате военных действий. Как минимум это неэтично, вмешалась сторонняя сила, пострадали ВСЕ украинцы, экономика, финансы .. короче сами знаете.
edvardd написав:всё равно, к укреплению гривни, хоть и такое, а то тут разнылись, 55-100, кто больше? сейчас с валютой работает только ЧР , и где 55-100???
чекаю, коли цю тему обуздає Денік...
його розкази про Нептуни, виявились нічим...
Я предлагаю ввести правило не пинать тех прогнозистов которые промахнулись с прогнозом в результате военных действий. Как минимум это неэтично, вмешалась сторонняя сила, пострадали ВСЕ украинцы, экономика, финансы .. короче сами знаете.