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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 бер, 2022 19:09
zzz007 написав:
м.Рівне. ПОВи табло вчора 32-00 (продають +2грн).
Сьогодні 31,50-00.
Не розумію ваших турбот про курс. Ви на ціни подивіться без розових окулярів.
Зайшов до стоматолога, питаю ціну пломби. Почала зразу виправдовуватися: "ціни розхідників вже виросли на 50%. Закупаємся по-максимуму на майбутне, бо знов підвищуються."
Ось і збувається мрія влади добратися до доларових заначок.
Купа народу буде ходити з дірками в зубах, як заначки закінчаться.
Але на короткому проміжку часу - тактика по-швидкому звільнити людей від бабла - правильна. Хоча і геть непатріотична.
Якого біса витратники могли вирости на 50%?
У них ризикована логістика? Чи у нас гривня впала на 50%?
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Навуходоносор
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Додано: Сер 30 бер, 2022 19:12
Навуходоносор написав:
Купа народу буде ходити з дірками в зубах, як заначки закінчаться
едете в любой пгт и ставите пломбу за 300 грн, там наглеть никому не дадут, нет ничего хуже ненависти соседей. Из одной церкви выжили священника из за того что он свечи продавал дороже на 1 грн, чем другом селе. Достоверная история от свидетеля событий
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vitaliian
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Додано: Сер 30 бер, 2022 19:40
vitaliian написав:
сказки про валюту не запрещены правилами форума.
Как пить дать.
Поэтому любители,
не оставшиеся равнодушными к динамике и обворожительности сюжета
так и ожидают декабрьского сказочного курса с мешками,
в довольно смутное время.
Но готовые, по отзывам, к новым приключениям на свои чресла.
Генералы же не эпистолярного стиля вовремя откланялись и удалились.
Ох уж эти сказочники!
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копейка
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Додано: Сер 30 бер, 2022 19:54
копейка написав: vitaliian написав:
сказки про валюту не запрещены правилами форума.
Как пить дать.
Поэтому любители,
не оставшиеся равнодушными к динамике и обворожительности сюжета
так и ожидают декабрьского сказочного курса с мешками,
в довольно смутное время.
Но готовые, по отзывам, к новым приключениям на свои чресла.
Генералы же не эпистолярного стиля вовремя откланялись и удалились.
Ох уж эти сказочники!
Не очень понятна ваша мотивация всех на свете критиковать, вы знаете дату завершения войны и курс на эту дату? Если да - сообщайте, если нет тогда чем вы лучше сказочников.
Я вижу стабилизацию курса и допускаю его укрепление до 28-28,50 в течение месяца-двух. Дату окончания войны не знаю даже примерно. Но по окончанию боевых действий, от курса отвалится премия за риск.
Только не надо ля-ля что этой премии сейчас в курсе нет. Она сидит в любом ценнике. Не вижу причин почему эта премия должна остаться после окончания войны. Если курс укрепляется во время войны, то нелогично ванговать девал после неё.
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vitaliian
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