Додано: Сер 30 бер, 2022 20:05

vitaliian

Я глаголю о довольно конкретных вещах, которые уже имели место - т.е. совершились в период июнь - декабрь и никакого отношения к форс-мажору не имеют.

Соизвольте на досуге освежить, как сделала я, полугодовую летопись ветки - очень заманчиво, и бодрит.

Вы же делаете вид, что не понимаете, и я каким то образом намекаю на будущее, тем более в условиях войны. Да нет же. О будущем будут говорить и дальше те, кого любят слушать неисправимые мечтатели.

И если после прочтения у Вас останутся какие то сомнения, ну тогда наверное оно того стоило - не утраченная любовь к сказкам финансового плана, от лиц которых Вы даже не знаете. Признать же факт, что многих оставили в дурнях вангователи, для этого стоит иметь не абы какие повадки танцора.

Прагматикам интересны более осязаемые вещи - реальность и выводы по пройденному.

Хорошего вечера!