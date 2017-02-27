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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 бер, 2022 19:09
zzz007 написав:
м.Рівне. ПОВи табло вчора 32-00 (продають +2грн).
Сьогодні 31,50-00.
Не розумію ваших турбот про курс. Ви на ціни подивіться без розових окулярів.
Зайшов до стоматолога, питаю ціну пломби. Почала зразу виправдовуватися: "ціни розхідників вже виросли на 50%. Закупаємся по-максимуму на майбутне, бо знов підвищуються."
Ось і збувається мрія влади добратися до доларових заначок.
Купа народу буде ходити з дірками в зубах, як заначки закінчаться.
Але на короткому проміжку часу - тактика по-швидкому звільнити людей від бабла - правильна. Хоча і геть непатріотична.
Якого біса витратники могли вирости на 50%?
У них ризикована логістика? Чи у нас гривня впала на 50%?
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Навуходоносор
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Додано: Сер 30 бер, 2022 19:12
Навуходоносор написав:
Купа народу буде ходити з дірками в зубах, як заначки закінчаться
едете в любой пгт и ставите пломбу за 300 грн, там наглеть никому не дадут, нет ничего хуже ненависти соседей. Из одной церкви выжили священника из за того что он свечи продавал дороже на 1 грн, чем другом селе. Достоверная история от свидетеля событий
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vitaliian
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Додано: Сер 30 бер, 2022 19:40
vitaliian написав:
сказки про валюту не запрещены правилами форума.
Как пить дать.
Поэтому любители,
не оставшиеся равнодушными к динамике и обворожительности сюжета
так и ожидают декабрьского сказочного курса с мешками,
в довольно смутное время.
Но готовые, по отзывам, к новым приключениям на свои чресла.
Генералы же не эпистолярного стиля вовремя откланялись и удалились.
Ох уж эти сказочники!
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копейка
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Додано: Сер 30 бер, 2022 19:54
копейка написав: vitaliian написав:
сказки про валюту не запрещены правилами форума.
Как пить дать.
Поэтому любители,
не оставшиеся равнодушными к динамике и обворожительности сюжета
так и ожидают декабрьского сказочного курса с мешками,
в довольно смутное время.
Но готовые, по отзывам, к новым приключениям на свои чресла.
Генералы же не эпистолярного стиля вовремя откланялись и удалились.
Ох уж эти сказочники!
.
Я вижу стабилизацию курса и допускаю его укрепление до 28-28,50 в течение месяца-двух. Дату окончания войны не знаю даже примерно. Но по окончанию боевых действий, от курса ещё отвалится премия за риск (1,5-3 грн)
Только не надо ля-ля что этой премии в курсе нет. Она сидит в любом ценнике. Не вижу причин почему эта премия должна остаться после окончания войны. Если курс укрепляется во время войны, то нелогично ванговать девал сразу после неё.
Курс прежде всего психологическая метрика, а уже потом математическая. Когда начинаются панические покупки никто не думает про индекс биг мака или эок. И когда для работы нужна гривна, тоже никто не думает про формулы типа м2/звр
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 30 бер, 2022 20:28, всього редагувалось 2 разів.
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vitaliian
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Додано: Сер 30 бер, 2022 20:05
vitaliian
Я глаголю о довольно конкретных вещах, которые уже имели место - т.е. совершились в период июнь - декабрь и никакого отношения к форс-мажору не имеют.
Соизвольте на досуге освежить, как сделала я, полугодовую летопись ветки - очень заманчиво, и бодрит.
Вы же делаете вид, что не понимаете, и я каким то образом намекаю на будущее, тем более в условиях войны. Да нет же. О будущем будут говорить и дальше те, кого любят слушать неисправимые мечтатели.
И если после прочтения у Вас останутся какие то сомнения, ну тогда наверное оно того стоило - не утраченная любовь к сказкам финансового плана, от лиц которых Вы даже не знаете. Признать же факт, что многих оставили в дурнях вангователи, для этого стоит иметь не абы какие повадки танцора.
Прагматикам интересны более осязаемые вещи - реальность и выводы по пройденному.
Хорошего вечера!
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копейка
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Додано: Сер 30 бер, 2022 20:13
копейка написав:
Признать же факт, что многих оставили в дурнях вангователи, для этого стоит иметь не абы какие повадки танцора.
я уже говорил, дурень тот кто приходит ссюда за точными цифрами и опираясь на них принимает решения. Можно в казино зайти. Я делюсь своим вИдением ситуации, но никого ни к чему не призываю. Те у кого есть точные цифры, на этом форуме не сидят, они тихо делают миллионы и интересуются другими вещами. Глупо их здесь искать.
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vitaliian
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Додано: Сер 30 бер, 2022 20:30
vitaliian написав:
Те у кого есть точные цифры, на этом форуме не сидят, они тихо делают миллионы и интересуются другими вещами. Глупо их здесь искать.
Вот! Они делают миллионы из цифр, информации - из которой реально сделать миллионы. В связи с чем они и имеют миллионы. Вот именно в этом месте и рассыпается здешний "прагматизм", он редко приводит к вожделенному миллиону.
Все это не больше чем приятное, но с умом, время провождение - досуг.
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