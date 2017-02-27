greenozon написав:Сполучені Штати мають намір надати уряду України 500 мільйонів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/30/7335864/
Это 40 копеек, 50 ярдов спасет гиганта мысли и отца русской демократии.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 бер, 2022 22:13
Это 40 копеек, 50 ярдов спасет гиганта мысли и отца русской демократии.
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