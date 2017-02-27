Додано: Сер 30 бер, 2022 23:43

Starikan написав: Zebra написав: Курс 55 это вопрос считанных месяцев. Продолжают перечисляться зарплаты и пенсии из бюджета в полном объеме . Курс 55 это вопрос считанных месяцев. Продолжают перечисляться зарплаты и пенсии из бюджета

Пенсии - да, зарплаты бюджетников - нет.

Уже в феврале прекратили выплачивать надбавки (которые часто могли составлять до половины суммарной зарплаты), сейчас в местах боевых действий речь уже идет об оформлении простоя (сокращение до 2/3). Во всяком случае, в харьковских НИИ и вузах. Пенсии - да, зарплаты бюджетников - нет.Уже в феврале прекратили выплачивать надбавки (которые часто могли составлять до половины суммарной зарплаты), сейчас в местах боевых действий речь уже идет об оформлении простоя (сокращение до 2/3). Во всяком случае, в харьковских НИИ и вузах.

В марте зачисление пенсий на карты, среди родственников имею возможность отследить четыре таковых, произошли раньше обычного - все в самом начале месяца, посмотрим как будет в апреле.Кстати, второй день как возобновило работу ближайшее отделение Приватбанка, банкомат на улице также заработал но не более 1000 грн. в сутки с любой карты, чтобы зайти внутрь сегодня стояла очередь человек 50, может даже больше, как я понимаю в кассы за наличкой. Проходя мимо очереди поймал себя на мысле, что на звуки орудийных выстрелов и взрывы, переодически доносящиеся с окраин, а также сирену воздушной тревоги никто особо не обращает внимания, впрочем как и я сам, это кажется диким, но мы к ним уже привыкли, научились различать "отлеты" от "прилетов" и как-то чувствовать расстояние опасности...короче какой нафиг курс.