Zebra написав:Курс 55 это вопрос считанных месяцев. Продолжают перечисляться зарплаты и пенсии из бюджета в полном объеме.
Пенсии - да, зарплаты бюджетников - нет. Уже в феврале прекратили выплачивать надбавки (которые часто могли составлять до половины суммарной зарплаты), сейчас в местах боевых действий речь уже идет об оформлении простоя (сокращение до 2/3). Во всяком случае, в харьковских НИИ и вузах.
В марте зачисление пенсий на карты, среди родственников имею возможность отследить четыре таковых, произошли раньше обычного - все в самом начале месяца, посмотрим как будет в апреле. Кстати, второй день как возобновило работу ближайшее отделение Приватбанка, банкомат на улице также заработал но не более 1000 грн. в сутки с любой карты, чтобы зайти внутрь сегодня стояла очередь человек 50, может даже больше, как я понимаю в кассы за наличкой. Проходя мимо очереди поймал себя на мысле, что на звуки орудийных выстрелов и взрывы, переодически доносящиеся с окраин, а также сирену воздушной тревоги никто особо не обращает внимания, впрочем как и я сам, это кажется диким, но мы к ним уже привыкли, научились различать "отлеты" от "прилетов" и как-то чувствовать расстояние опасности...короче какой нафиг курс.
zzz007 написав:м.Рівне. ПОВи табло вчора 32-00 (продають +2грн). Сьогодні 31,50-00. Не розумію ваших турбот про курс. Ви на ціни подивіться без розових окулярів. Зайшов до стоматолога, питаю ціну пломби. Почала зразу виправдовуватися: "ціни розхідників вже виросли на 50%. Закупаємся по-максимуму на майбутне, бо знов підвищуються." Ось і збувається мрія влади добратися до доларових заначок.
І я заходив до стоматолога (велика міжнародна клініка), ціни які були, такі й залишилися. Напевно щось знають.
Mirax написав:І я заходив до стоматолога (велика міжнародна клініка), ціни які були, такі й залишилися. Напевно щось знають
они знают слово репутация. Вернуть которую будет стоить дороже. Иногда нужно работать в убыток, чтобы сохранить бизнес, прежде всего клиентскую базу и лояльность. В разгар первого локдауна мне поставили пломбу за 1300 грн. Мало стоматологов тогда работало.