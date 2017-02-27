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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9399940094019402
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 22:13

  greenozon написав:Сполучені Штати мають намір надати уряду України 500 мільйонів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/30/7335864/

50 ярдов спасет гиганта мысли и отца русской демократии.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 31 бер, 2022 06:15, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 23:37

  vitaliian написав:
  greenozon написав:Сполучені Штати мають намір надати уряду України 500 мільйонів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/30/7335864/

Это 40 копеек, 50 ярдов спасет гиганта мысли и отца русской демократии.

Шмыгаль оценивает общий ущерб от войны в триллион долларов, а потерю ВВП – в 35%, так что даже 50 ярдов явно маловато будет.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 23:43

  Starikan написав:
  Zebra написав:Курс 55 это вопрос считанных месяцев. Продолжают перечисляться зарплаты и пенсии из бюджета в полном объеме.

Пенсии - да, зарплаты бюджетников - нет.
Уже в феврале прекратили выплачивать надбавки (которые часто могли составлять до половины суммарной зарплаты), сейчас в местах боевых действий речь уже идет об оформлении простоя (сокращение до 2/3). Во всяком случае, в харьковских НИИ и вузах.


В марте зачисление пенсий на карты, среди родственников имею возможность отследить четыре таковых, произошли раньше обычного - все в самом начале месяца, посмотрим как будет в апреле.
Кстати, второй день как возобновило работу ближайшее отделение Приватбанка, банкомат на улице также заработал но не более 1000 грн. в сутки с любой карты, чтобы зайти внутрь сегодня стояла очередь человек 50, может даже больше, как я понимаю в кассы за наличкой. Проходя мимо очереди поймал себя на мысле, что на звуки орудийных выстрелов и взрывы, переодически доносящиеся с окраин, а также сирену воздушной тревоги никто особо не обращает внимания, впрочем как и я сам, это кажется диким, но мы к ним уже привыкли, научились различать "отлеты" от "прилетов" и как-то чувствовать расстояние опасности...короче какой нафиг курс.
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 05:54

  zzz007 написав:м.Рівне. ПОВи табло вчора 32-00 (продають +2грн).
Сьогодні 31,50-00.
Не розумію ваших турбот про курс. Ви на ціни подивіться без розових окулярів.
Зайшов до стоматолога, питаю ціну пломби. Почала зразу виправдовуватися: "ціни розхідників вже виросли на 50%. Закупаємся по-максимуму на майбутне, бо знов підвищуються."
Ось і збувається мрія влади добратися до доларових заначок.

І я заходив до стоматолога (велика міжнародна клініка), ціни які були, такі й залишилися. Напевно щось знають.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 06:12

  Mirax написав:І я заходив до стоматолога (велика міжнародна клініка), ціни які були, такі й залишилися. Напевно щось знають
они знают слово репутация. Вернуть которую будет стоить дороже. Иногда нужно работать в убыток, чтобы сохранить бизнес, прежде всего клиентскую базу и лояльность. В разгар первого локдауна мне поставили пломбу за 1300 грн. Мало стоматологов тогда работало.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 08:39

  копейка написав:
  vitaliian написав: Те у кого есть точные цифры, на этом форуме не сидят, они тихо делают миллионы и интересуются другими вещами. Глупо их здесь искать.

Вот! Они делают миллионы из цифр, информации - из которой реально сделать миллионы. В связи с чем они и имеют миллионы. Вот именно в этом месте и рассыпается здешний "прагматизм", он редко приводит к вожделенному миллиону.
Все это не больше чем приятное, но с умом, время провождение - досуг.


трепло, завязывай кидать на вентилятор
если вляпался, пойди обмойся :mrgreen:

про то как кто-то делает миллионы ты знаешь, а про то как они испаряются эти миллионы и млрды молчишь,
тот же Ахметов уже сколько раз терял свои млрд , а в феврале-марте
около 10-ти млрд потерял, он тоже чего-то не учел (как и весь мир??)

прогнозы Деника абсолютно реальные для мирного времени (в этом году имели бы практически такой же урожай и с валютой не было проблем, более того курс гривны даже укрепился) , я прошлом году (послушал его прогнозы про рост цен на энергоносители)
построил СЭС, и вот за март мне по зеленому тарифу должны будут выплатить около 8к гривен, но выплаты отменили из-за войны (я абсолютно не парюсь
головне ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА)
может попросить модераторов, чтобы ты меньше глаголил (слово не наше, точно консерва мокшанская) и разносил тут зраду, почитай свои высеры

Vitallian не скрывает оптимизма(сдержанного), что все наладиться, курс не главное, главное страну не потерять

а москальская копейка кидает пораженческие нарративы - все пропало, нас обманули местные ванги, никому не верю, все хреново
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 08:43

  75stasstas75 написав:
  vitaliian написав:
  greenozon написав:Сполучені Штати мають намір надати уряду України 500 мільйонів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/30/7335864/

Это 40 копеек, 50 ярдов спасет гиганта мысли и отца русской демократии.

Шмыгаль оценивает общий ущерб от войны в триллион долларов, а потерю ВВП – в 35%, так что даже 50 ярдов явно маловато будет.


50 ярдов-это для бюджета 2022 (в том числе военного), оружие не дают даром,
подарки закончились
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 08:51

antikkristall возле отделений банков очереди на улице человек 30-35
в основном, люди которые не умеют пользоваться "дія" и стоят в очереди по 3 часа,
чтобы помогли (в том числе-загрузить дія , есть случаи когда люди не понимают, что у них на телефоне отсутствует интернета, но они обращаются к работникам банка (был вчера в отделении одного банка 2 раза, с утра и вечером), вечером это совершенно другие люди-менеджер просто выжата, такой нагрузки никто не ожидал, при том что второй менеджер уволилась и выехала в Польшу

надеюсь, все справятся, месяц еще потерпеть
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