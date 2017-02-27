Додано: Чет 31 бер, 2022 08:39

копейка написав: vitaliian написав: Те у кого есть точные цифры, на этом форуме не сидят, они тихо делают миллионы и интересуются другими вещами. Глупо их здесь искать. Те у кого есть точные цифры, на этом форуме не сидят, они тихо делают миллионы и интересуются другими вещами. Глупо их здесь искать.

Вот! Они делают миллионы из цифр, информации - из которой реально сделать миллионы. В связи с чем они и имеют миллионы. Вот именно в этом месте и рассыпается здешний "прагматизм", он редко приводит к вожделенному миллиону.

Все это не больше чем приятное, но с умом, время провождение - досуг. Вот! Они делают миллионы из цифр, информации - из которой реально сделать миллионы. В связи с чем они и имеют миллионы. Вот именно в этом месте и рассыпается здешний "прагматизм", он редко приводит к вожделенному миллиону.Все это не больше чем приятное, но с умом, время провождение - досуг.

трепло, завязывай кидать на вентиляторесли вляпался, пойди обмойсяпро то как кто-то делает миллионы ты знаешь, а про то как они испаряются эти миллионы и млрды молчишь,тот же Ахметов уже сколько раз терял свои млрд , а в феврале-мартеоколо 10-ти млрд потерял, он тоже чего-то не учел (как и весь мир??)прогнозы Деника абсолютно реальные для мирного времени (в этом году имели бы практически такой же урожай и с валютой не было проблем, более того курс гривны даже укрепился) , я прошлом году (послушал его прогнозы про рост цен на энергоносители)построил СЭС, и вот за март мне по зеленому тарифу должны будут выплатить около 8к гривен, но выплаты отменили из-за войны (я абсолютно не парюсьголовне ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА)может попросить модераторов, чтобы ты меньше глаголил (слово не наше, точно консерва мокшанская) и разносил тут зраду, почитай свои высерыне скрывает оптимизма(сдержанного), что все наладиться, курс не главное, главное страну не потерятьа москальскаякидает пораженческие нарративы - все пропало, нас обманули местные ванги, никому не верю, все хреново