Zebra написав:Курс 55 это вопрос считанных месяцев. Продолжают перечисляться зарплаты и пенсии из бюджета в полном объеме.
Пенсии - да, зарплаты бюджетников - нет. Уже в феврале прекратили выплачивать надбавки (которые часто могли составлять до половины суммарной зарплаты), сейчас в местах боевых действий речь уже идет об оформлении простоя (сокращение до 2/3). Во всяком случае, в харьковских НИИ и вузах.
В марте зачисление пенсий на карты, среди родственников имею возможность отследить четыре таковых, произошли раньше обычного - все в самом начале месяца, посмотрим как будет в апреле. Кстати, второй день как возобновило работу ближайшее отделение Приватбанка, банкомат на улице также заработал но не более 1000 грн. в сутки с любой карты, чтобы зайти внутрь сегодня стояла очередь человек 50, может даже больше, как я понимаю в кассы за наличкой. Проходя мимо очереди поймал себя на мысле, что на звуки орудийных выстрелов и взрывы, переодически доносящиеся с окраин, а также сирену воздушной тревоги никто особо не обращает внимания, впрочем как и я сам, это кажется диким, но мы к ним уже привыкли, научились различать "отлеты" от "прилетов" и как-то чувствовать расстояние опасности...короче какой нафиг курс.
zzz007 написав:м.Рівне. ПОВи табло вчора 32-00 (продають +2грн). Сьогодні 31,50-00. Не розумію ваших турбот про курс. Ви на ціни подивіться без розових окулярів. Зайшов до стоматолога, питаю ціну пломби. Почала зразу виправдовуватися: "ціни розхідників вже виросли на 50%. Закупаємся по-максимуму на майбутне, бо знов підвищуються." Ось і збувається мрія влади добратися до доларових заначок.
І я заходив до стоматолога (велика міжнародна клініка), ціни які були, такі й залишилися. Напевно щось знають.
Mirax написав:І я заходив до стоматолога (велика міжнародна клініка), ціни які були, такі й залишилися. Напевно щось знають
они знают слово репутация. Вернуть которую будет стоить дороже. Иногда нужно работать в убыток, чтобы сохранить бизнес, прежде всего клиентскую базу и лояльность. В разгар первого локдауна мне поставили пломбу за 1300 грн. Мало стоматологов тогда работало.
vitaliian написав: Те у кого есть точные цифры, на этом форуме не сидят, они тихо делают миллионы и интересуются другими вещами. Глупо их здесь искать.
Вот! Они делают миллионы из цифр, информации - из которой реально сделать миллионы. В связи с чем они и имеют миллионы. Вот именно в этом месте и рассыпается здешний "прагматизм", он редко приводит к вожделенному миллиону. Все это не больше чем приятное, но с умом, время провождение - досуг.
трепло, завязывай кидать на вентилятор если вляпался, пойди обмойся
про то как кто-то делает миллионы ты знаешь, а про то как они испаряются эти миллионы и млрды молчишь, тот же Ахметов уже сколько раз терял свои млрд , а в феврале-марте около 10-ти млрд потерял, он тоже чего-то не учел (как и весь мир??)
прогнозы Деника абсолютно реальные для мирного времени (в этом году имели бы практически такой же урожай и с валютой не было проблем, более того курс гривны даже укрепился) , я прошлом году (послушал его прогнозы про рост цен на энергоносители) построил СЭС, и вот за март мне по зеленому тарифу должны будут выплатить около 8к гривен, но выплаты отменили из-за войны (я абсолютно не парюсь головне ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА) может попросить модераторов, чтобы ты меньше глаголил (слово не наше, точно консерва мокшанская) и разносил тут зраду, почитай свои высеры
Vitallian не скрывает оптимизма(сдержанного), что все наладиться, курс не главное, главное страну не потерять
а москальская копейка кидает пораженческие нарративы - все пропало, нас обманули местные ванги, никому не верю, все хреново
antikkristall возле отделений банков очереди на улице человек 30-35 в основном, люди которые не умеют пользоваться "дія" и стоят в очереди по 3 часа, чтобы помогли (в том числе-загрузить дія , есть случаи когда люди не понимают, что у них на телефоне отсутствует интернета, но они обращаются к работникам банка (был вчера в отделении одного банка 2 раза, с утра и вечером), вечером это совершенно другие люди-менеджер просто выжата, такой нагрузки никто не ожидал, при том что второй менеджер уволилась и выехала в Польшу