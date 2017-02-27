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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 бер, 2022 23:37
vitaliian написав:
Это 40 копеек, 50 ярдов спасет гиганта мысли и отца русской демократии.
Шмыгаль оценивает общий ущерб от войны в триллион долларов, а потерю ВВП – в 35%, так что даже 50 ярдов явно маловато будет.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 23:43
Starikan написав: Zebra написав:
Курс 55 это вопрос считанных месяцев. Продолжают перечисляться зарплаты и пенсии из бюджета в полном объеме
.
Пенсии - да, зарплаты бюджетников - нет.
Уже в феврале прекратили выплачивать надбавки (которые часто могли составлять до половины суммарной зарплаты), сейчас в местах боевых действий речь уже идет об оформлении простоя (сокращение до 2/3). Во всяком случае, в харьковских НИИ и вузах.
В марте зачисление пенсий на карты, среди родственников имею возможность отследить четыре таковых, произошли раньше обычного - все в самом начале месяца, посмотрим как будет в апреле.
Кстати, второй день как возобновило работу ближайшее отделение Приватбанка, банкомат на улице также заработал но не более 1000 грн. в сутки с любой карты, чтобы зайти внутрь сегодня стояла очередь человек 50, может даже больше, как я понимаю в кассы за наличкой. Проходя мимо очереди поймал себя на мысле, что на звуки орудийных выстрелов и взрывы, переодически доносящиеся с окраин, а также сирену воздушной тревоги никто особо не обращает внимания, впрочем как и я сам, это кажется диким, но мы к ним уже привыкли, научились различать "отлеты" от "прилетов" и как-то чувствовать расстояние опасности...короче какой нафиг курс.
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Додано: Чет 31 бер, 2022 05:54
zzz007 написав:
м.Рівне. ПОВи табло вчора 32-00 (продають +2грн).
Сьогодні 31,50-00.
Не розумію ваших турбот про курс. Ви на ціни подивіться без розових окулярів.
Зайшов до стоматолога, питаю ціну пломби. Почала зразу виправдовуватися: "ціни розхідників вже виросли на 50%. Закупаємся по-максимуму на майбутне, бо знов підвищуються."
Ось і збувається мрія влади добратися до доларових заначок.
І я заходив до стоматолога (велика міжнародна клініка), ціни які були, такі й залишилися. Напевно щось знають.
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Mirax
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Додано: Чет 31 бер, 2022 06:12
Mirax написав:
І я заходив до стоматолога (велика міжнародна клініка), ціни які були, такі й залишилися. Напевно щось знають
они знают слово репутация. Вернуть которую будет стоить дороже. Иногда нужно работать в убыток, чтобы сохранить бизнес, прежде всего клиентскую базу и лояльность. В разгар первого локдауна мне поставили пломбу за 1300 грн. Мало стоматологов тогда работало.
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vitaliian
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Додано: Чет 31 бер, 2022 08:39
копейка написав: vitaliian написав:
Те у кого есть точные цифры, на этом форуме не сидят, они тихо делают миллионы и интересуются другими вещами. Глупо их здесь искать.
Вот! Они делают миллионы из цифр, информации - из которой реально сделать миллионы. В связи с чем они и имеют миллионы. Вот именно в этом месте и рассыпается здешний "прагматизм", он редко приводит к вожделенному миллиону.
Все это не больше чем приятное, но с умом, время провождение - досуг.
трепло, завязывай кидать на вентилятор
если вляпался, пойди обмойся
про то как кто-то делает миллионы ты знаешь, а про то как они испаряются эти миллионы и млрды молчишь,
тот же Ахметов уже сколько раз терял свои млрд , а в феврале-марте
около 10-ти млрд потерял, он тоже чего-то не учел (как и весь мир??)
прогнозы Деника абсолютно реальные для мирного времени (в этом году имели бы практически такой же урожай и с валютой не было проблем, более того курс гривны даже укрепился) , я прошлом году (послушал его прогнозы про рост цен на энергоносители)
построил СЭС, и вот за март мне по зеленому тарифу должны будут выплатить около 8к гривен, но выплаты отменили из-за войны (я абсолютно не парюсь
головне ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА)
может попросить модераторов, чтобы ты меньше глаголил (слово не наше, точно консерва мокшанская) и разносил тут зраду, почитай свои высерыVitallian
не скрывает оптимизма(сдержанного), что все наладиться, курс не главное, главное страну не потерять
а москальская копейка
кидает пораженческие нарративы - все пропало, нас обманули местные ванги, никому не верю, все хреново
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Додано: Чет 31 бер, 2022 08:43
75stasstas75 написав: vitaliian написав:
Это 40 копеек, 50 ярдов спасет гиганта мысли и отца русской демократии.
Шмыгаль оценивает общий ущерб от войны в триллион долларов, а потерю ВВП – в 35%, так что даже 50 ярдов явно маловато будет.
50 ярдов-это для бюджета 2022 (в том числе военного), оружие не дают даром,
подарки закончились
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Додано: Чет 31 бер, 2022 08:51
antikkristall возле отделений банков очереди на улице человек 30-35
в основном, люди которые не умеют пользоваться "дія" и стоят в очереди по 3 часа,
чтобы помогли (в том числе-загрузить дія , есть случаи когда люди не понимают, что у них на телефоне отсутствует интернета, но они обращаются к работникам банка (был вчера в отделении одного банка 2 раза, с утра и вечером), вечером это совершенно другие люди-менеджер просто выжата, такой нагрузки никто не ожидал, при том что второй менеджер уволилась и выехала в Польшу
надеюсь, все справятся, месяц еще потерпеть
Одеса 32,70/33,10 баланс спроса и предложения
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Додано: Чет 31 бер, 2022 09:01
prodigy написав:
построил СЭС, и вот за март мне по зеленому тарифу должны будут выплатить около 8к гривен, но выплаты отменили из-за войны
Кто отменил выплаты по зеленому тарифу? Есть какой-то указ или нормативно-правовой акт?
п.с. за февраль акт подписали, но деньги не перечислили. (по крайней мере у меня так)
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Додано: Чет 31 бер, 2022 10:58
«Большая четверка» аудиторов под давлением
Крупнейшие аудиторы мира постепенно отказываются от аудита китайских девелоперов, поскольку последние постоянно откладывают раскрытие собственных финансовых результатов. Так, крупнейший китайский застройщик, Evergrande, заявил, что в этом месяце пропустит крайний срок подачи аудированных годовых результатов в Гонконге. Её аудиторская фирма PwC, которая проверяет более десятка китайских концернов, сейчас находится под следствием! За последние 3 месяца она и Deloitte отказались от аудита по меньшей мере пяти китайских компаний. В частности в январе Deloitte отказалась проверять компанию Aoyuan. И та сменила аудитора на китайскую ShineWing.
Помимо финансовых цифр компании отказываются предоставлять и другую детальную информацию. В частности Shimao, одна из крупнейших компаний по недвижимости в Китае заявила, что PwC отказалась проводить аудит, поскольку та не предоставила информацию, связанную с «соглашениями о доверительном кредитовании» - формой финансирования, часто используемой застройщиками материкового Китая.
Deloitte, PwC, KPMG и EY в течение 30 лет проводят аудит корпораций в Китае и Гонконге, проверяя около 140 из примерно 270 китайских компаний, зарегистрированных в США. Однако таких массовых задержек в предоставлении бухгалтерской отчётности ранее не было. Более 70 компаний заявили, что отложат предоставление своих результатов, а это на 75% больше, чем в прошлом году.
Китайские корпорации во всем винят вспышки Covid-19 и жесткие ограничения в Гонконге и материковом Китае, а также нехватку рабочей силы. 🤦♂Однако скорее всего одной из вероятных причин этого может являться скрытая дыра в балансах корпораций. Любопытно узнать все-таки реальную картину происходящего в секторе, на который приходится 30% экономического роста страны. Если догадки о реальном масштабе долгового кризиса в отрасли подтвердятся, то это может привести в конечном итоге к цепочке дефолтов по долгам китайских застройщиков.
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Додано: Чет 31 бер, 2022 11:09
pesikot написав:
Как ни странно, но ещё нужно понемногу разрешать продажу алкоголя.
Акцизы и всё такое прочее
Привіт всім! Слава Україні, Слава ЗСУ!
Ви побажали - Київрада виконала:
В Києві з 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю.
✔️Купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування.
З цього приводу в мене якийсь когнітивний дісонанс: по-перше я вже звик вживати мало і відповідально, та й підтримую обмеження стосовно алкоголя в прифронтових населених пунктах. Але по-друге - продаж (і подальше вживання) алкоголю дає неабиякі надходження до бюджету.
То ж вживати - погано. Не вживати - теж погано, але іншим... Чисто символічне вживання країні не допоможе...
Єдине що бачу - це купівля і невживання. Але персонально я так не зможу
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