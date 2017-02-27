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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9400940194029403>
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 23:37

  vitaliian написав:
  greenozon написав:Сполучені Штати мають намір надати уряду України 500 мільйонів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/30/7335864/

Это 40 копеек, 50 ярдов спасет гиганта мысли и отца русской демократии.

Шмыгаль оценивает общий ущерб от войны в триллион долларов, а потерю ВВП – в 35%, так что даже 50 ярдов явно маловато будет.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 23:43

  Starikan написав:
  Zebra написав:Курс 55 это вопрос считанных месяцев. Продолжают перечисляться зарплаты и пенсии из бюджета в полном объеме.

Пенсии - да, зарплаты бюджетников - нет.
Уже в феврале прекратили выплачивать надбавки (которые часто могли составлять до половины суммарной зарплаты), сейчас в местах боевых действий речь уже идет об оформлении простоя (сокращение до 2/3). Во всяком случае, в харьковских НИИ и вузах.


В марте зачисление пенсий на карты, среди родственников имею возможность отследить четыре таковых, произошли раньше обычного - все в самом начале месяца, посмотрим как будет в апреле.
Кстати, второй день как возобновило работу ближайшее отделение Приватбанка, банкомат на улице также заработал но не более 1000 грн. в сутки с любой карты, чтобы зайти внутрь сегодня стояла очередь человек 50, может даже больше, как я понимаю в кассы за наличкой. Проходя мимо очереди поймал себя на мысле, что на звуки орудийных выстрелов и взрывы, переодически доносящиеся с окраин, а также сирену воздушной тревоги никто особо не обращает внимания, впрочем как и я сам, это кажется диким, но мы к ним уже привыкли, научились различать "отлеты" от "прилетов" и как-то чувствовать расстояние опасности...короче какой нафиг курс.
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 05:54

  zzz007 написав:м.Рівне. ПОВи табло вчора 32-00 (продають +2грн).
Сьогодні 31,50-00.
Не розумію ваших турбот про курс. Ви на ціни подивіться без розових окулярів.
Зайшов до стоматолога, питаю ціну пломби. Почала зразу виправдовуватися: "ціни розхідників вже виросли на 50%. Закупаємся по-максимуму на майбутне, бо знов підвищуються."
Ось і збувається мрія влади добратися до доларових заначок.

І я заходив до стоматолога (велика міжнародна клініка), ціни які були, такі й залишилися. Напевно щось знають.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 06:12

  Mirax написав:І я заходив до стоматолога (велика міжнародна клініка), ціни які були, такі й залишилися. Напевно щось знають
они знают слово репутация. Вернуть которую будет стоить дороже. Иногда нужно работать в убыток, чтобы сохранить бизнес, прежде всего клиентскую базу и лояльность. В разгар первого локдауна мне поставили пломбу за 1300 грн. Мало стоматологов тогда работало.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 08:39

  копейка написав:
  vitaliian написав: Те у кого есть точные цифры, на этом форуме не сидят, они тихо делают миллионы и интересуются другими вещами. Глупо их здесь искать.

Вот! Они делают миллионы из цифр, информации - из которой реально сделать миллионы. В связи с чем они и имеют миллионы. Вот именно в этом месте и рассыпается здешний "прагматизм", он редко приводит к вожделенному миллиону.
Все это не больше чем приятное, но с умом, время провождение - досуг.


трепло, завязывай кидать на вентилятор
если вляпался, пойди обмойся :mrgreen:

про то как кто-то делает миллионы ты знаешь, а про то как они испаряются эти миллионы и млрды молчишь,
тот же Ахметов уже сколько раз терял свои млрд , а в феврале-марте
около 10-ти млрд потерял, он тоже чего-то не учел (как и весь мир??)

прогнозы Деника абсолютно реальные для мирного времени (в этом году имели бы практически такой же урожай и с валютой не было проблем, более того курс гривны даже укрепился) , я прошлом году (послушал его прогнозы про рост цен на энергоносители)
построил СЭС, и вот за март мне по зеленому тарифу должны будут выплатить около 8к гривен, но выплаты отменили из-за войны (я абсолютно не парюсь
головне ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА)
может попросить модераторов, чтобы ты меньше глаголил (слово не наше, точно консерва мокшанская) и разносил тут зраду, почитай свои высеры

Vitallian не скрывает оптимизма(сдержанного), что все наладиться, курс не главное, главное страну не потерять

а москальская копейка кидает пораженческие нарративы - все пропало, нас обманули местные ванги, никому не верю, все хреново
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 08:43

  75stasstas75 написав:
  vitaliian написав:
  greenozon написав:Сполучені Штати мають намір надати уряду України 500 мільйонів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/30/7335864/

Это 40 копеек, 50 ярдов спасет гиганта мысли и отца русской демократии.

Шмыгаль оценивает общий ущерб от войны в триллион долларов, а потерю ВВП – в 35%, так что даже 50 ярдов явно маловато будет.


50 ярдов-это для бюджета 2022 (в том числе военного), оружие не дают даром,
подарки закончились
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 08:51

antikkristall возле отделений банков очереди на улице человек 30-35
в основном, люди которые не умеют пользоваться "дія" и стоят в очереди по 3 часа,
чтобы помогли (в том числе-загрузить дія , есть случаи когда люди не понимают, что у них на телефоне отсутствует интернета, но они обращаются к работникам банка (был вчера в отделении одного банка 2 раза, с утра и вечером), вечером это совершенно другие люди-менеджер просто выжата, такой нагрузки никто не ожидал, при том что второй менеджер уволилась и выехала в Польшу

надеюсь, все справятся, месяц еще потерпеть

Одеса 32,70/33,10 баланс спроса и предложения
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 09:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:построил СЭС, и вот за март мне по зеленому тарифу должны будут выплатить около 8к гривен, но выплаты отменили из-за войны


Кто отменил выплаты по зеленому тарифу? Есть какой-то указ или нормативно-правовой акт?
п.с. за февраль акт подписали, но деньги не перечислили. (по крайней мере у меня так)
amarok
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 10:58

Щось в Китаї зріє...

«Большая четверка» аудиторов под давлением

Крупнейшие аудиторы мира постепенно отказываются от аудита китайских девелоперов, поскольку последние постоянно откладывают раскрытие собственных финансовых результатов. Так, крупнейший китайский застройщик, Evergrande, заявил, что в этом месяце пропустит крайний срок подачи аудированных годовых результатов в Гонконге. Её аудиторская фирма PwC, которая проверяет более десятка китайских концернов, сейчас находится под следствием! За последние 3 месяца она и Deloitte отказались от аудита по меньшей мере пяти китайских компаний. В частности в январе Deloitte отказалась проверять компанию Aoyuan. И та сменила аудитора на китайскую ShineWing.

Помимо финансовых цифр компании отказываются предоставлять и другую детальную информацию. В частности Shimao, одна из крупнейших компаний по недвижимости в Китае заявила, что PwC отказалась проводить аудит, поскольку та не предоставила информацию, связанную с «соглашениями о доверительном кредитовании» - формой финансирования, часто используемой застройщиками материкового Китая.

Deloitte, PwC, KPMG и EY в течение 30 лет проводят аудит корпораций в Китае и Гонконге, проверяя около 140 из примерно 270 китайских компаний, зарегистрированных в США. Однако таких массовых задержек в предоставлении бухгалтерской отчётности ранее не было. Более 70 компаний заявили, что отложат предоставление своих результатов, а это на 75% больше, чем в прошлом году.

Китайские корпорации во всем винят вспышки Covid-19 и жесткие ограничения в Гонконге и материковом Китае, а также нехватку рабочей силы. 🤦‍♂Однако скорее всего одной из вероятных причин этого может являться скрытая дыра в балансах корпораций. Любопытно узнать все-таки реальную картину происходящего в секторе, на который приходится 30% экономического роста страны. Если догадки о реальном масштабе долгового кризиса в отрасли подтвердятся, то это может привести в конечном итоге к цепочке дефолтов по долгам китайских застройщиков.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:09

  pesikot написав:Как ни странно, но ещё нужно понемногу разрешать продажу алкоголя.
Акцизы и всё такое прочее

Привіт всім! Слава Україні, Слава ЗСУ!
Ви побажали - Київрада виконала:
В Києві з 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю.
✔️Купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування.

З цього приводу в мене якийсь когнітивний дісонанс: по-перше я вже звик вживати мало і відповідально, та й підтримую обмеження стосовно алкоголя в прифронтових населених пунктах. Але по-друге - продаж (і подальше вживання) алкоголю дає неабиякі надходження до бюджету.
То ж вживати - погано. Не вживати - теж погано, але іншим... Чисто символічне вживання країні не допоможе...
Єдине що бачу - це купівля і невживання. Але персонально я так не зможу :-(
p_vovk74
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