«Большая четверка» аудиторов под давлением



Крупнейшие аудиторы мира постепенно отказываются от аудита китайских девелоперов, поскольку последние постоянно откладывают раскрытие собственных финансовых результатов. Так, крупнейший китайский застройщик, Evergrande, заявил, что в этом месяце пропустит крайний срок подачи аудированных годовых результатов в Гонконге. Её аудиторская фирма PwC, которая проверяет более десятка китайских концернов, сейчас находится под следствием! За последние 3 месяца она и Deloitte отказались от аудита по меньшей мере пяти китайских компаний. В частности в январе Deloitte отказалась проверять компанию Aoyuan. И та сменила аудитора на китайскую ShineWing.



Помимо финансовых цифр компании отказываются предоставлять и другую детальную информацию. В частности Shimao, одна из крупнейших компаний по недвижимости в Китае заявила, что PwC отказалась проводить аудит, поскольку та не предоставила информацию, связанную с «соглашениями о доверительном кредитовании» - формой финансирования, часто используемой застройщиками материкового Китая.



Deloitte, PwC, KPMG и EY в течение 30 лет проводят аудит корпораций в Китае и Гонконге, проверяя около 140 из примерно 270 китайских компаний, зарегистрированных в США. Однако таких массовых задержек в предоставлении бухгалтерской отчётности ранее не было. Более 70 компаний заявили, что отложат предоставление своих результатов, а это на 75% больше, чем в прошлом году.



Китайские корпорации во всем винят вспышки Covid-19 и жесткие ограничения в Гонконге и материковом Китае, а также нехватку рабочей силы. 🤦‍♂Однако скорее всего одной из вероятных причин этого может являться скрытая дыра в балансах корпораций. Любопытно узнать все-таки реальную картину происходящего в секторе, на который приходится 30% экономического роста страны. Если догадки о реальном масштабе долгового кризиса в отрасли подтвердятся, то это может привести в конечном итоге к цепочке дефолтов по долгам китайских застройщиков.