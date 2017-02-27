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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9400940194029403
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 11:44

  p_vovk74 написав:
  pesikot написав:Как ни странно, но ещё нужно понемногу разрешать продажу алкоголя.
Акцизы и всё такое прочее

Привіт всім! Слава Україні, Слава ЗСУ!
Ви побажали - Київрада виконала:
В Києві з 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю.
✔️Купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування.

Єдине що бачу - це купівля і невживання. Але персонально я так не зможу :-(

надо тренировать волю, вот я например в 2007 году купил во Франции 2 бутылки коньяка, стоят до сих пор...и вообще пить вредно...

Запорожье 32,3/33,5
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 12:00

Война: недвижимость, прогноз курса, покупать валюту или запасаться едой, что делать с деньгами
Ірина_
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