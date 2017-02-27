|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 бер, 2022 11:44
p_vovk74 написав: pesikot написав:
Как ни странно, но ещё нужно понемногу разрешать продажу алкоголя.
Акцизы и всё такое прочее
Привіт всім! Слава Україні, Слава ЗСУ!
Ви побажали - Київрада виконала:
В Києві з 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю.
✔️Купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування.
Єдине що бачу - це купівля і невживання. Але персонально я так не зможу
надо тренировать волю, вот я например в 2007 году купил во Франции 2 бутылки коньяка, стоят до сих пор...и вообще пить вредно...
Запорожье 32,3/33,5
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7091
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 1826 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 бер, 2022 12:00
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 3266
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 843 раз.
- Подякували: 1873 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30348
|25565116
|
|
|1485
|7671497
|
|
|7970
|22054498
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|