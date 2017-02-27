|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 бер, 2022 12:56
а по €/$ які є думки?
коли чекаєте локальне "дно"?
після бомбардування умовно Варшави? (не жартую)
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 439
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30349
|25565227
|
|
|1491
|7671676
|
Чет 31 бер, 2022 14:14
Ой+
|
|7970
|22054522
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ