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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9400940194029403
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 12:56

а по €/$ які є думки?

коли чекаєте локальне "дно"?
після бомбардування умовно Варшави? (не жартую)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 13:53

  Mirax написав:
  zzz007 написав:м.Рівне. ПОВи табло вчора 32-00 (продають +2грн).
Сьогодні 31,50-00.
Не розумію ваших турбот про курс. Ви на ціни подивіться без розових окулярів.
Зайшов до стоматолога, питаю ціну пломби. Почала зразу виправдовуватися: "ціни розхідників вже виросли на 50%. Закупаємся по-максимуму на майбутне, бо знов підвищуються."
Ось і збувається мрія влади добратися до доларових заначок.

І я заходив до стоматолога (велика міжнародна клініка), ціни які були, такі й залишилися. Напевно щось знають.


Взагалі-то пост був про курс/ціни.
Чи хтось думає, що через війну ми станемо жити краще?
zzz007
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 14:20

Запоріжжя 32.50/33.20 наявність дол./гривні не питав,але зазвичай в тій обмінці завжди все є
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 14:34

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............31.03.2022.........01.04.2022
дата розрахунку...........30.03.2022..........31.03.2022
Євро..............................32,5856...............32,4773...-0.33%
Долар США...................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1101 (вчера 1.1138).

Индекс доллара DXY в 15-00 98.16 (вчера 97.94).
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 15:58

Пуйло подписал указ о правилах торговли газом с “недружественными странами”. Согласно указу, если эти страны не будут платить с 1 апреля в рублях, то Москва будет считать это “неисполнением обязательств по газовым контрактам, в таком случае действующие контракты будут остановлены”.

“Европейские покупатели газа с завтрашнего дня должны открыть рублевые счета в российских банках”.

Уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа определен Газпромбанк.

Франция и Германия уже заявили, что не будут платить за газ в рублях.
vitaliian
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