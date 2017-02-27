а по €/$ які є думки?
коли чекаєте локальне "дно"?
після бомбардування умовно Варшави? (не жартую)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 бер, 2022 12:56
а по €/$ які є думки?
коли чекаєте локальне "дно"?
після бомбардування умовно Варшави? (не жартую)
Додано: Чет 31 бер, 2022 13:53
Взагалі-то пост був про курс/ціни.
Чи хтось думає, що через війну ми станемо жити краще?
Додано: Чет 31 бер, 2022 14:20
Запоріжжя 32.50/33.20 наявність дол./гривні не питав,але зазвичай в тій обмінці завжди все є
Додано: Чет 31 бер, 2022 14:34
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............31.03.2022.........01.04.2022
дата розрахунку...........30.03.2022..........31.03.2022
Євро..............................32,5856...............32,4773...-0.33%
Долар США...................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1101 (вчера 1.1138).
Индекс доллара DXY в 15-00 98.16 (вчера 97.94).
Додано: Чет 31 бер, 2022 15:58
Пуйло подписал указ о правилах торговли газом с “недружественными странами”. Согласно указу, если эти страны не будут платить с 1 апреля в рублях, то Москва будет считать это “неисполнением обязательств по газовым контрактам, в таком случае действующие контракты будут остановлены”.
“Европейские покупатели газа с завтрашнего дня должны открыть рублевые счета в российских банках”.
Уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа определен Газпромбанк.
Франция и Германия уже заявили, что не будут платить за газ в рублях.
Додано: Чет 31 бер, 2022 16:37
есть и такая инфо
как уже писал, ставлю на немцев - у них balls крепче
Додано: Чет 31 бер, 2022 17:17
Bloomberg: Россия предлагает Индии нефть по 65 долларов за баррель при текущей рыночной цене в 105-115 долларов.
В телевизоре "могущественный" Путин диктует условия гибнущей Европе.
В реальности готов на скидку в 40-45%, лишь бы получить хоть какие-то деньги.
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