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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9401940294039404>
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 12:56

а по €/$ які є думки?

коли чекаєте локальне "дно"?
після бомбардування умовно Варшави? (не жартую)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 13:53

  Mirax написав:
  zzz007 написав:м.Рівне. ПОВи табло вчора 32-00 (продають +2грн).
Сьогодні 31,50-00.
Не розумію ваших турбот про курс. Ви на ціни подивіться без розових окулярів.
Зайшов до стоматолога, питаю ціну пломби. Почала зразу виправдовуватися: "ціни розхідників вже виросли на 50%. Закупаємся по-максимуму на майбутне, бо знов підвищуються."
Ось і збувається мрія влади добратися до доларових заначок.

І я заходив до стоматолога (велика міжнародна клініка), ціни які були, такі й залишилися. Напевно щось знають.


Взагалі-то пост був про курс/ціни.
Чи хтось думає, що через війну ми станемо жити краще?
zzz007
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 14:20

Запоріжжя 32.50/33.20 наявність дол./гривні не питав,але зазвичай в тій обмінці завжди все є
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 14:34

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............31.03.2022.........01.04.2022
дата розрахунку...........30.03.2022..........31.03.2022
Євро..............................32,5856...............32,4773...-0.33%
Долар США...................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1101 (вчера 1.1138).

Индекс доллара DXY в 15-00 98.16 (вчера 97.94).
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 15:58

Пуйло подписал указ о правилах торговли газом с “недружественными странами”. Согласно указу, если эти страны не будут платить с 1 апреля в рублях, то Москва будет считать это “неисполнением обязательств по газовым контрактам, в таком случае действующие контракты будут остановлены”.

“Европейские покупатели газа с завтрашнего дня должны открыть рублевые счета в российских банках”.

Уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа определен Газпромбанк.

Франция и Германия уже заявили, что не будут платить за газ в рублях.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:37

  vitaliian написав:Пуйло подписал указ о правилах торговли газом с “недружественными странами”. Согласно указу, если эти страны не будут платить с 1 апреля в рублях, то Москва будет считать это “неисполнением обязательств по газовым контрактам, в таком случае действующие контракты будут остановлены”.

“Европейские покупатели газа с завтрашнего дня должны открыть рублевые счета в российских банках”.

Уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа определен Газпромбанк.

Франция и Германия уже заявили, что не будут платить за газ в рублях.

есть и такая инфо
Путін заявив Шольцу, що європейські компанії продовжать платити за російський газ у євро

как уже писал, ставлю на немцев - у них balls крепче ;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 17:17

Bloomberg: Россия предлагает Индии нефть по 65 долларов за баррель при текущей рыночной цене в 105-115 долларов.

В телевизоре "могущественный" Путин диктует условия гибнущей Европе.
В реальности готов на скидку в 40-45%, лишь бы получить хоть какие-то деньги.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:22

change_pm Радует,что дело к лету идет,а если эта параша продлится к зиме тогда труба,не газа, ни нефти.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:26

  osya1964 написав:change_pm Радует,что дело к лету идет,а если эта параша продлится к зиме тогда труба,не газа, ни нефти.

а ти помітив як зникло моє повідомлення, яке приніжало ВВП...

Хм... десь є рузькі шпійон?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:45

  osya1964 написав:change_pm Радует,что дело к лету идет,а если эта параша продлится к зиме тогда труба,не газа, ни нефти.

So according to the news Germany and France are already getting ready for rationing the gas.. so it basically means (obviously) we won’t pay the gas in rubles/roubles

якщо це протягнеться до зими - нас всіх чекає і холод, і голод...

пісі. чув, що багато людей, які років 10-15 не згадували де в них дачі, вирішили про них згадати в цьому році...
change_pm
 
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