zzz007 написав:м.Рівне. ПОВи табло вчора 32-00 (продають +2грн). Сьогодні 31,50-00. Не розумію ваших турбот про курс. Ви на ціни подивіться без розових окулярів. Зайшов до стоматолога, питаю ціну пломби. Почала зразу виправдовуватися: "ціни розхідників вже виросли на 50%. Закупаємся по-максимуму на майбутне, бо знов підвищуються." Ось і збувається мрія влади добратися до доларових заначок.
І я заходив до стоматолога (велика міжнародна клініка), ціни які були, такі й залишилися. Напевно щось знають.
Взагалі-то пост був про курс/ціни. Чи хтось думає, що через війну ми станемо жити краще?
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з............31.03.2022.........01.04.2022 дата розрахунку...........30.03.2022..........31.03.2022 Євро..............................32,5856...............32,4773...-0.33% Долар США...................29,2549...............29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1101 (вчера 1.1138).
Пуйло подписал указ о правилах торговли газом с “недружественными странами”. Согласно указу, если эти страны не будут платить с 1 апреля в рублях, то Москва будет считать это “неисполнением обязательств по газовым контрактам, в таком случае действующие контракты будут остановлены”.
“Европейские покупатели газа с завтрашнего дня должны открыть рублевые счета в российских банках”.
Уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа определен Газпромбанк.
Франция и Германия уже заявили, что не будут платить за газ в рублях.
vitaliian написав:Пуйло подписал указ о правилах торговли газом с “недружественными странами”. Согласно указу, если эти страны не будут платить с 1 апреля в рублях, то Москва будет считать это “неисполнением обязательств по газовым контрактам, в таком случае действующие контракты будут остановлены”.
“Европейские покупатели газа с завтрашнего дня должны открыть рублевые счета в российских банках”.
Уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа определен Газпромбанк.
Франция и Германия уже заявили, что не будут платить за газ в рублях.