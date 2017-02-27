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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 бер, 2022 20:50
viewtopic.php?p=5417240#p5417240
Прошу удалить явные оскорбления в мой адрес, если самостоятельно за день до этого трудно додуматься, согласно правил форума.
Хотя мой тактичный ответ почему-то удалили сразу.
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