Mirax написав:
Особисто я чекаю вибуховий ріст економіки після нашої перемоги і входження України в ЄС зі всіма наслідками для фінансів - низька інфляція, бездефіцитний бюджет, стабільний курс.
По сравнению с нынешей полной Ж в экономике рост будет действительно взрывной. Может даже Молдову обойдем по общему ВВП.
И чтобы второй раз не вставать... Ознакомился с 24ой статьей, по которой европейцы сейчас оформляют наших беженцев. Там четко прописано, что у беженца есть право на воссоединение семьи, так что мужья и дети воспользовавшихся 24кой имеют полное право присоединиться к беженцу и при этом на них тоже будут распространяться права на социал, работу и учебу.
Сдается мне, что Украина таким макаром уже в ближайший год потеряет не менее четверти населения.
Какое там быстрое восстановление?