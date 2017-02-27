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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9401940294039404
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 00:52

:shock:
  Mirax написав:
  zzz007 написав:
  Mirax написав:І я заходив до стоматолога (велика міжнародна клініка), ціни які були, такі й залишилися. Напевно щось знають.


Взагалі-то пост був про курс/ціни.
Чи хтось думає, що через війну ми станемо жити краще?

Особисто я чекаю вибуховий ріст економіки після нашої перемоги і входження України в ЄС зі всіма наслідками для фінансів - низька інфляція, бездефіцитний бюджет, стабільний курс.

По сравнению с нынешей полной Ж в экономике рост будет действительно взрывной. Может даже Молдову обойдем по общему ВВП.
И чтобы второй раз не вставать... Ознакомился с 24ой статьей, по которой европейцы сейчас оформляют наших беженцев. Там четко прописано, что у беженца есть право на воссоединение семьи, так что мужья и дети воспользовавшихся 24кой имеют полное право присоединиться к беженцу и при этом на них тоже будут распространяться права на социал, работу и учебу.
Сдается мне, что Украина таким макаром уже в ближайший год потеряет не менее четверти населения.
Какое там быстрое восстановление? :roll:
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