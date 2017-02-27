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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9401940294039404
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 00:52

:shock:
  Mirax написав:
  zzz007 написав:
  Mirax написав:І я заходив до стоматолога (велика міжнародна клініка), ціни які були, такі й залишилися. Напевно щось знають.


Взагалі-то пост був про курс/ціни.
Чи хтось думає, що через війну ми станемо жити краще?

Особисто я чекаю вибуховий ріст економіки після нашої перемоги і входження України в ЄС зі всіма наслідками для фінансів - низька інфляція, бездефіцитний бюджет, стабільний курс.

По сравнению с нынешей полной Ж в экономике рост будет действительно взрывной. Может даже Молдову обойдем по общему ВВП.
И чтобы второй раз не вставать... Ознакомился с 24ой статьей, по которой европейцы сейчас оформляют наших беженцев. Там четко прописано, что у беженца есть право на воссоединение семьи, так что мужья и дети воспользовавшихся 24кой имеют полное право присоединиться к беженцу и при этом на них тоже будут распространяться права на социал, работу и учебу.
Сдается мне, что Украина таким макаром уже в ближайший год потеряет не менее четверти населения.
Какое там быстрое восстановление? :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:21

  antey1969 написав:По сравнению с нынешей полной Ж в экономике рост будет действительно взрывной. Может даже Молдову обойдем по общему ВВП.
И чтобы второй раз не вставать... Ознакомился с 24ой статьей, по которой европейцы сейчас оформляют наших беженцев. Там четко прописано, что у беженца есть право на воссоединение семьи, так что мужья и дети воспользовавшихся 24кой имеют полное право присоединиться к беженцу и при этом на них тоже будут распространяться права на социал, работу и учебу.
Сдается мне, что Украина таким макаром уже в ближайший год потеряет не менее четверти населения.
Какое там быстрое восстановление? :roll:

ВВП Молдови за 2020 рік 12 млрд USD, ВВП України 156 млрд USD, тут економічний форум, чи бабки біля під'їзду обсмоктують соловьйово-скабєєвські наративи?
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:29

выбирайте на вкус праздник, например день доллара

Праздники – 1 Апреля • День коньяка • День смеха (April Fools Day)Поздравить • День пробуждения домового • Международный день веселья на работе (International Fun at Work Day) • День растворимого кофе • День математика • Международный день птиц (International Bird Day) • День возвращения Снусмумрика • День «Пешком на работу» (Walk to Work Day) • День ископаемых дураков (Fossil Fools Day) • День рождения доллара • Праздник Смоленской иконы Божией матери «Умиление» • День памяти праведной Софии Слуцкой • День детской йоги (Kids Yoga Day) • Международный день фриволите (International Tatting Day) • День памяти святых мучеников Хрисанфа и Дарьи Римских • День съедобной книги (Edible Book Day) • Ассирийский Новый год (Kha b-Nisan) • День кукушки (Cuckoo Day) - Шотландия • День прыжков в грязные лужи (National Jump in Muddy Puddles Day) - США • Праздник тюльпанов в Стамбуле (Istanbul Lale Festivali) - Турция • День поэзии и творческого разума (Poetry and Creative Mind Day) - США • День забавного чтения (Reading is Funny Day) - США • День греков-киприотов (Greek Cypriot National Day) - Кипр • День хлеба на закваске (National Sourdough Bread Day) - США • День посадки деревьев (National Tree Planting Day) - Танзания • Парад лошадей «Годе Джатра» (Ghode Jatra) - Непал • День студенческого самоуправления (Student Government Day) - США • День тромбонистов (National Trombone Players Day) - США • День атеиста (National Atheist`s Day) • День исламской республики (Islamic Republic Day) - Иран • День штата Одиша (Odisha Divas) - Индия • Фестиваль танца «Мияко Одори» (Miyako Odori) - Япония • День предупреждения волчанки (Lupus Alert Day) - США • День «Прости, Чарли» (Sorry Charlie Day) - США • День государственной службы (Civil Service Day) - Таиланд • День одного цента (National One Cent Day) - США • День служащих по приёму в больницу (Hospital Admitting Clerks Day) - США • День капитанов-регентов (Investiture of the Captains Regents) - Сан-Марино • День зелёного сойлента (National Soylent Green Day) - США • Именины у Дарьи, Иннокентия, Ивана, Софии, Дмитрия • Дарья Повалиха (Дарья - грязные проруби)

зы, а спина то у вас белая...)))
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:51

  antey1969 написав::shock:
  Mirax написав:
  zzz007 написав:Взагалі-то пост був про курс/ціни.
Чи хтось думає, що через війну ми станемо жити краще?

Особисто я чекаю вибуховий ріст економіки після нашої перемоги і входження України в ЄС зі всіма наслідками для фінансів - низька інфляція, бездефіцитний бюджет, стабільний курс.

По сравнению с нынешей полной Ж в экономике рост будет действительно взрывной. Может даже Молдову обойдем по общему ВВП.
И чтобы второй раз не вставать... Ознакомился с 24ой статьей, по которой европейцы сейчас оформляют наших беженцев. Там четко прописано, что у беженца есть право на воссоединение семьи, так что мужья и дети воспользовавшихся 24кой имеют полное право присоединиться к беженцу и при этом на них тоже будут распространяться права на социал, работу и учебу.
Сдается мне, что Украина таким макаром уже в ближайший год потеряет не менее четверти населения.
Какое там быстрое восстановление? :roll:

Откуда дровишки? -- право на работу с момента безвиза было, но как только дело до уплаты налогов да арендной платы доходило -- народ предпочитал резидентом Украины оставаться...
Нет, понятно дело есть какая-то часть, которая сама переехать не решалась, а тут все за них сделали: и перевезли и поселили. Но тут какое дело: война закончится -- вся халява в виде волонтеров, собирающих бесплатную еду/"бытовуху" и бесплатное поселение в домах -- закончится.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 07:23

  antey1969 написав:По сравнению с нынешей полной Ж в экономике рост будет действительно взрывной. Может даже Молдову обойдем по общему ВВП.
И чтобы второй раз не вставать... Ознакомился с 24ой статьей, по которой европейцы сейчас оформляют наших беженцев. Там четко прописано, что у беженца есть право на воссоединение семьи, так что мужья и дети воспользовавшихся 24кой имеют полное право присоединиться к беженцу и при этом на них тоже будут распространяться права на социал, работу и учебу.
Сдается мне, что Украина таким макаром уже в ближайший год потеряет не менее четверти населения.
Какое там быстрое восстановление? :roll:


ніколи не мав жодного сумніву що ти падло
може твоя родина втратить тебе, дебил
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 07:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _hunter написав:Откуда дровишки?


дровишки руськие
немає сенсу дискутувати, треба жорстко банити зрадників
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 07:30

1 апреля в Одессе пройдёт военная «Юморина-Джавелина».

edvardd

1 апреля в Одессе пройдёт военная «Юморина-Джавелина».

В программе:

10:30-11:30 – флешмоб «Чемодан-вокзал-россия» (возле центрального входа железнодорожного вокзала);

12:00 – 16:00 – благотворительный онлайн-марафон в поддержку ВСУ.
Хедлайнеры – Коля Серга и Олег Скрипка.

Также в рамках марафона пройдёт арт-выставка военной сатиры, посетить которую можно со 2 апреля.

Прямая трансляция:
— на официальном сайте Одесского городского совета
— на ютуб-каналах Одесского городского совета «Думская, 1» и «Odesa ONLINE»
– на официальном телеграмм-канале Одесского городского совета «Одесса. Официально».

Доллар 32,3(-30коп)/32,7 (-80коп)

на тлі наших військових перемог гривна зупинила падіння і потрохи оговтується :D
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