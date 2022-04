Додано: П'ят 01 кві, 2022 06:29

Праздники – 1 Апреля • День коньяка • День смеха (April Fools Day)Поздравить • День пробуждения домового • Международный день веселья на работе (International Fun at Work Day) • День растворимого кофе • День математика • Международный день птиц (International Bird Day) • День возвращения Снусмумрика • День «Пешком на работу» (Walk to Work Day) • День ископаемых дураков (Fossil Fools Day) • День рождения доллара • Праздник Смоленской иконы Божией матери «Умиление» • День памяти праведной Софии Слуцкой • День детской йоги (Kids Yoga Day) • Международный день фриволите (International Tatting Day) • День памяти святых мучеников Хрисанфа и Дарьи Римских • День съедобной книги (Edible Book Day) • Ассирийский Новый год (Kha b-Nisan) • День кукушки (Cuckoo Day) - Шотландия • День прыжков в грязные лужи (National Jump in Muddy Puddles Day) - США • Праздник тюльпанов в Стамбуле (Istanbul Lale Festivali) - Турция • День поэзии и творческого разума (Poetry and Creative Mind Day) - США • День забавного чтения (Reading is Funny Day) - США • День греков-киприотов (Greek Cypriot National Day) - Кипр • День хлеба на закваске (National Sourdough Bread Day) - США • День посадки деревьев (National Tree Planting Day) - Танзания • Парад лошадей «Годе Джатра» (Ghode Jatra) - Непал • День студенческого самоуправления (Student Government Day) - США • День тромбонистов (National Trombone Players Day) - США • День атеиста (National Atheist`s Day) • День исламской республики (Islamic Republic Day) - Иран • День штата Одиша (Odisha Divas) - Индия • Фестиваль танца «Мияко Одори» (Miyako Odori) - Япония • День предупреждения волчанки (Lupus Alert Day) - США • День «Прости, Чарли» (Sorry Charlie Day) - США • День государственной службы (Civil Service Day) - Таиланд • День одного цента (National One Cent Day) - США • День служащих по приёму в больницу (Hospital Admitting Clerks Day) - США • День капитанов-регентов (Investiture of the Captains Regents) - Сан-Марино • День зелёного сойлента (National Soylent Green Day) - США • Именины у Дарьи, Иннокентия, Ивана, Софии, Дмитрия • Дарья Повалиха (Дарья - грязные проруби)



зы, а спина то у вас белая...)))