Mirax написав:І я заходив до стоматолога (велика міжнародна клініка), ціни які були, такі й залишилися. Напевно щось знають.
Взагалі-то пост був про курс/ціни. Чи хтось думає, що через війну ми станемо жити краще?
Особисто я чекаю вибуховий ріст економіки після нашої перемоги і входження України в ЄС зі всіма наслідками для фінансів - низька інфляція, бездефіцитний бюджет, стабільний курс.
По сравнению с нынешей полной Ж в экономике рост будет действительно взрывной. Может даже Молдову обойдем по общему ВВП. И чтобы второй раз не вставать... Ознакомился с 24ой статьей, по которой европейцы сейчас оформляют наших беженцев. Там четко прописано, что у беженца есть право на воссоединение семьи, так что мужья и дети воспользовавшихся 24кой имеют полное право присоединиться к беженцу и при этом на них тоже будут распространяться права на социал, работу и учебу. Сдается мне, что Украина таким макаром уже в ближайший год потеряет не менее четверти населения. Какое там быстрое восстановление?
antey1969 написав:По сравнению с нынешей полной Ж в экономике рост будет действительно взрывной. Может даже Молдову обойдем по общему ВВП. И чтобы второй раз не вставать... Ознакомился с 24ой статьей, по которой европейцы сейчас оформляют наших беженцев. Там четко прописано, что у беженца есть право на воссоединение семьи, так что мужья и дети воспользовавшихся 24кой имеют полное право присоединиться к беженцу и при этом на них тоже будут распространяться права на социал, работу и учебу. Сдается мне, что Украина таким макаром уже в ближайший год потеряет не менее четверти населения. Какое там быстрое восстановление?
ВВП Молдови за 2020 рік 12 млрд USD, ВВП України 156 млрд USD, тут економічний форум, чи бабки біля під'їзду обсмоктують соловьйово-скабєєвські наративи?
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zzz007 написав:Взагалі-то пост був про курс/ціни. Чи хтось думає, що через війну ми станемо жити краще?
Особисто я чекаю вибуховий ріст економіки після нашої перемоги і входження України в ЄС зі всіма наслідками для фінансів - низька інфляція, бездефіцитний бюджет, стабільний курс.
По сравнению с нынешей полной Ж в экономике рост будет действительно взрывной. Может даже Молдову обойдем по общему ВВП. И чтобы второй раз не вставать... Ознакомился с 24ой статьей, по которой европейцы сейчас оформляют наших беженцев. Там четко прописано, что у беженца есть право на воссоединение семьи, так что мужья и дети воспользовавшихся 24кой имеют полное право присоединиться к беженцу и при этом на них тоже будут распространяться права на социал, работу и учебу. Сдается мне, что Украина таким макаром уже в ближайший год потеряет не менее четверти населения. Какое там быстрое восстановление?
Откуда дровишки? -- право на работу с момента безвиза было, но как только дело до уплаты налогов да арендной платы доходило -- народ предпочитал резидентом Украины оставаться... Нет, понятно дело есть какая-то часть, которая сама переехать не решалась, а тут все за них сделали: и перевезли и поселили. Но тут какое дело: война закончится -- вся халява в виде волонтеров, собирающих бесплатную еду/"бытовуху" и бесплатное поселение в домах -- закончится.
antey1969 написав:По сравнению с нынешей полной Ж в экономике рост будет действительно взрывной. Может даже Молдову обойдем по общему ВВП. И чтобы второй раз не вставать... Ознакомился с 24ой статьей, по которой европейцы сейчас оформляют наших беженцев. Там четко прописано, что у беженца есть право на воссоединение семьи, так что мужья и дети воспользовавшихся 24кой имеют полное право присоединиться к беженцу и при этом на них тоже будут распространяться права на социал, работу и учебу. Сдается мне, что Украина таким макаром уже в ближайший год потеряет не менее четверти населения. Какое там быстрое восстановление?
ніколи не мав жодного сумніву що ти падло може твоя родина втратить тебе, дебил
1 апреля в Одессе пройдёт военная «Юморина-Джавелина».
В программе:
10:30-11:30 – флешмоб «Чемодан-вокзал-россия» (возле центрального входа железнодорожного вокзала);
12:00 – 16:00 – благотворительный онлайн-марафон в поддержку ВСУ. Хедлайнеры – Коля Серга и Олег Скрипка.
Также в рамках марафона пройдёт арт-выставка военной сатиры, посетить которую можно со 2 апреля.
Прямая трансляция: — на официальном сайте Одесского городского совета — на ютуб-каналах Одесского городского совета «Думская, 1» и «Odesa ONLINE» – на официальном телеграмм-канале Одесского городского совета «Одесса. Официально».
Доллар 32,3(-30коп)/32,7 (-80коп)
на тлі наших військових перемог гривна зупинила падіння і потрохи оговтується