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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9402940394049405
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:15

Не совсем по теме, но хорошо демонстрирует стратегичность мышления некоторых представителей властей:
https://fb.watch/c5wV36hM5G/
-- т.е. сначала там тупо всех "понаехов" загребали -- до выписывания повесток на блокпостах доходило. А сейчас "ой, а давайте все наоборот сделаем"...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:44

  prodigy написав:
  antey1969 написав:По сравнению с нынешей полной Ж в экономике рост будет действительно взрывной. Может даже Молдову обойдем по общему ВВП.
И чтобы второй раз не вставать... Ознакомился с 24ой статьей, по которой европейцы сейчас оформляют наших беженцев. Там четко прописано, что у беженца есть право на воссоединение семьи, так что мужья и дети воспользовавшихся 24кой имеют полное право присоединиться к беженцу и при этом на них тоже будут распространяться права на социал, работу и учебу.
Сдается мне, что Украина таким макаром уже в ближайший год потеряет не менее четверти населения.
Какое там быстрое восстановление? :roll:


ніколи не мав жодного сумніву що ти падло
може твоя родина втратить тебе, дебил

То есть, саму проблему вы не отрицаете? Но некоторая умственная ограниченность заставляет упорно долбить рогами во все стороны. Качество по время войны полезное, главное чтобы хороший комвзвода достался: бил вовремя между рогов, когда быкуешь на своих, и спускал с привязи при виде пуйлатого сброда.
Кстати это самое падло и дебил сегодня опять будет для тебя, чмо, отправлять фуры с гуманитаркой.
antey1969
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