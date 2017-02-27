Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:12

Здравствуйте .

Традиционно, всем Здоровья и Удачи !Любви и взаимопонимания .

Выпала возможность добежать до компа ,вернее скучаю по форуму .

Все нормально ,рад всех видеть и читать .

На несколько часов попал домой и оценил гражданскую жизнь и одиночество .

Первое что сделал, так побежал в бербери -шоп и побрился наголо , так как "антены" торчат по всей голове.

Второе , признаваться стыдно , сходил в туалет в одиночестве ,,,,,,

Чувства не передать !

Извините !



Пошел в банк , курса на Фортечной 32-34 .

Получил Оклад , должность ,звание, премия , 37 всего .

Хочу намекнуть , что от Запорожья мразоту отогнали прилично .

Было немного ребят с ожогами (танкисты ), а так со сквозными и осколочными.

Много минно-взрывные.

Вчера дитя привезли , вновь родившегося , в смартфон залетело, возле сердца и руку чуть царапнуло .

Так сокрушался по поводу игры на гитаре ... шо чуть не всплакнул я.

Не ,мы не погибнем , есть кому приободрить , так что ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА !

Всем Удачи неимоверной и Здоровья ,

С Уважением семинарист Холява .



для Мизантропа ...Извините за грубость .

Не подумал , когда писал .

Быть добру !