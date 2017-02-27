Доллар 32,3(-30коп)/32,7 (-80коп)
на тлі наших військових перемог гривна зупинила падіння і потрохи оговтується
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 07:30
1 апреля в Одессе пройдёт военная «Юморина-Джавелина».
Доллар 32,3(-30коп)/32,7 (-80коп)
на тлі наших військових перемог гривна зупинила падіння і потрохи оговтується
Додано: П'ят 01 кві, 2022 07:48
как по мне, здесь ключевая ошибка - "низька інфляція, бездефіцитний бюджет, стабільний курс" - это не следствие вхождения в ЕС, а наоборот в ЕС объединились страны, которые этого уже достигли.
нам еще предстоит долгий и упорный труд по созданию качественной экономики и финансов.
я уже молчу про восстановление после боевых действий
Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:08
Це умови приєднання до Єврозони. А в ЄС входили країни Східної Європи з дуже слабкими економіками, для посилення взаємовигідного росту усіх членів союзу.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Здравствуйте .
Традиционно, всем Здоровья и Удачи !Любви и взаимопонимания .
Выпала возможность добежать до компа ,вернее скучаю по форуму .
Все нормально ,рад всех видеть и читать .
На несколько часов попал домой и оценил гражданскую жизнь и одиночество .
Первое что сделал, так побежал в бербери -шоп и побрился наголо , так как "антены" торчат по всей голове.
Второе , признаваться стыдно , сходил в туалет в одиночестве ,,,,,,
Чувства не передать !
Извините !
Пошел в банк , курса на Фортечной 32-34 .
Получил Оклад , должность ,звание, премия , 37 всего .
Хочу намекнуть , что от Запорожья мразоту отогнали прилично .
Было немного ребят с ожогами (танкисты ), а так со сквозными и осколочными.
Много минно-взрывные.
Вчера дитя привезли , вновь родившегося , в смартфон залетело, возле сердца и руку чуть царапнуло .
Так сокрушался по поводу игры на гитаре ... шо чуть не всплакнул я.
Не ,мы не погибнем , есть кому приободрить , так что ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА !
Всем Удачи неимоверной и Здоровья ,
С Уважением семинарист Холява .
для Мизантропа ...Извините за грубость .
Не подумал , когда писал .
Быть добру !
Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Луцьк:
31,50 / 31,80
Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...........(ООС)
Иногда появляется газ по 27,48.
Бензин, солярка,...
Сахар пал в цене начинается с 45грн.
О валюте не слыхать....
Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:42
На всей оккупированной территории так.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:18
Україна - понад усе!
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