И по 31,80 реально как купить?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:47
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 01 кві, 2022 15:00, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:51
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............01.04.2022........04.04.2022...+3
дата розрахунку...........31.03.2022.........01.04.2022...+1
Євро..............................32,4773..............32,3281...-0.46%
Долар США...................29,2549..............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1050 (вчера 1.1101).
Индекс доллара DXY в 15-00 98.52 (вчера 98.16).
Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Друзья, есть проблемка, подскажите.
Двоюродный брат хочет мне перевести доллары с валютной карты ПБ на мою валютную карту ПБ.
Система пишет такое.
На горячей линии говорят, что нужно доказать родство в отделении банка.
Это сейчас не возможно.
Знаю, что доллары сейчас снять нельзя, но мне нужен этот перевод именно сейчас.
Говорит, что может с валютной на гривневую по курсу 29.25. Но это же не серьезно.
Как решить задачу перевода денег в валюте?
Востаннє редагувалось nafanja333 в П'ят 01 кві, 2022 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:57
))) Конечно все будет Успих !
Тяжелее всего общаться с людьми из Закарпаття ....
ПЛЯ ..... ну еле понимаю .
Вы не представляете что такое горно-копытная бригада ...
Это ГЕРОИ !Без страха !
Но СУКО если увидят спиртное -каравул (умышленная ошибка )
Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:59
Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:02
Кто с херсона или области
В чернобаевке кур бесплатно раздают
Думал вброс перепроверил по херсонским пабликам нет не вброс
Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:09
Так он и не родственник: вроде, только "первая линия" считается. -- так-то в селах вообще все родственники: 8ми-юродный брат деверя жены...
Задачу можно попробовать решить SWIFT-переводом.
|