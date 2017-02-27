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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9402940394049405
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:47

  NatiK написав:Луцьк:
31,50 / 31,80

И по 31,80 реально как купить?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 01 кві, 2022 15:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:51

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............01.04.2022........04.04.2022...+3
дата розрахунку...........31.03.2022.........01.04.2022...+1
Євро..............................32,4773..............32,3281...-0.46%
Долар США...................29,2549..............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1050 (вчера 1.1101).

Индекс доллара DXY в 15-00 98.52 (вчера 98.16).
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Друзья, есть проблемка, подскажите.

Двоюродный брат хочет мне перевести доллары с валютной карты ПБ на мою валютную карту ПБ.
Система пишет такое.
На горячей линии говорят, что нужно доказать родство в отделении банка.
Это сейчас не возможно.
Знаю, что доллары сейчас снять нельзя, но мне нужен этот перевод именно сейчас.

Говорит, что может с валютной на гривневую по курсу 29.25. Но это же не серьезно.

Как решить задачу перевода денег в валюте?

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Востаннє редагувалось nafanja333 в П'ят 01 кві, 2022 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:57

  Успіх написав:
  холява написав:ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА !

Доброго здоров'я!
Слава Україні!

Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!

До НАШОЇ перемоги залишилось максимум 1,5-3міс!



))) Конечно все будет Успих !
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ПЛЯ ..... ну еле понимаю .
Вы не представляете что такое горно-копытная бригада ...

Это ГЕРОИ !Без страха !
Но СУКО если увидят спиртное -каравул (умышленная ошибка )
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:59

  vitaliian написав:
  NatiK написав:Луцьк:
31,50 / 31,80
И по 31,80 реально как купить?
а у нас в Кропивницком ещё реально продать по 31,70...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:02

Кто с херсона или области

В чернобаевке кур бесплатно раздают
https://interfax.com.ua/news/general/807742.html
Думал вброс перепроверил по херсонским пабликам нет не вброс
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:09

  nafanja333 написав:Двоюродный брат хочет мне перевести доллары с валютной карты ПБ на мою валютную карту ПБ.

На горячей линии говорят, что нужно доказать родство в отделении банка.
Это сейчас не возможно.

Как решить задачу перевода денег в валюте?

Так он и не родственник: вроде, только "первая линия" считается. -- так-то в селах вообще все родственники: 8ми-юродный брат деверя жены...

Задачу можно попробовать решить SWIFT-переводом.
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