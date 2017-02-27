RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9400940194029403
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:52

  vovan_prm написав:Коллеги, у кого есть достоверная инфа или кто может быстро узнать.
Сколько наличных можно снять с карты бегемота в Днепре? За один раз? За сутки? В банкомате? В отделении?
Люди в оккупации очень нуждаются в наличных. При заглушенной связи карты совершенно бесполезны. Пошла вторая неделя.


А в какой момент Днепр стал окупирован?
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1619
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:04

  vitaliian написав:⚡️⚡️Основатель интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин написал письмо своим сотрудникам, в котором сообщил о решении уволить большую часть команды из-за последствий войны.

По его словам, ежемесячный оборот компании упал с 4 млрд гривен до 23 млн грн за три недели, склады заблокированы, магазины уничтожены, доставка работает с перебоями.


врет. За счет увольнения сотрудников пытается недополученную прибыль компенсировать.
4 млрд на новый год были закупы наверно?
Склады в Броварах, там нет оккупантов.
sundaytvgood
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 16.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:11

  Captain Obvious написав:А в какой момент Днепр стал окупирован?

Клоун, который балаболил, что войны не будет, люди в Днепре снять хотят и в окупацию передать
SILVER_UA
 
Повідомлень: 921
З нами з: 21.07.10
Подякував: 185 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:14

  vovan_prm написав:Коллеги, у кого есть достоверная инфа или кто может быстро узнать.
Сколько наличных можно снять с карты бегемота в Днепре? За один раз? За сутки? В банкомате? В отделении?
Люди в оккупации очень нуждаются в наличных. При заглушенной связи карты совершенно бесполезны. Пошла вторая неделя.

в банкоматах было 20т каждые 4 часа, в кассе без ограничений если есть или заказывать
vanok
 
Повідомлень: 266
З нами з: 12.02.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9400940194029403
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3035, 3036, 3037
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30362 25680188
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 кві, 2022 17:13
greenozon
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 148, 149, 150
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1493 7763610
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 кві, 2022 11:42
vovan_prm
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22054750
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.