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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:52
vovan_prm написав:
Коллеги, у кого есть достоверная инфа или кто может быстро узнать.
Сколько наличных можно снять с карты бегемота в Днепре? За один раз? За сутки? В банкомате? В отделении?
Люди в оккупации очень нуждаются в наличных. При заглушенной связи карты совершенно бесполезны. Пошла вторая неделя.
А в какой момент Днепр стал окупирован?
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:04
vitaliian написав:
⚡️⚡️Основатель интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин написал письмо своим сотрудникам, в котором сообщил о решении уволить большую часть команды из-за последствий войны.
По его словам, ежемесячный оборот компании упал с 4 млрд гривен до 23 млн грн за три недели, склады заблокированы, магазины уничтожены, доставка работает с перебоями.
врет. За счет увольнения сотрудников пытается недополученную прибыль компенсировать.
4 млрд на новый год были закупы наверно?
Склады в Броварах, там нет оккупантов.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:11
Captain Obvious написав:
А в какой момент Днепр стал окупирован?
Клоун, который балаболил, что войны не будет, люди в Днепре снять хотят и в окупацию передать
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:14
vovan_prm написав:
Коллеги, у кого есть достоверная инфа или кто может быстро узнать.
Сколько наличных можно снять с карты бегемота в Днепре? За один раз? За сутки? В банкомате? В отделении?
Люди в оккупации очень нуждаются в наличных. При заглушенной связи карты совершенно бесполезны. Пошла вторая неделя.
в банкоматах было 20т каждые 4 часа, в кассе без ограничений если есть или заказывать
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
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