Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:39

Становится более понятна схема расчетов рублями за газ для европейских потребителей.Я уже писал о создании двухконтурной модели: внешний контур - оффшорный рубль; и внутренний контур - оншорный рубль.Разница между ними будет в диапазоне 30-50% за счет комиссий и сборов. Будет еще черный курс, отличающийся от оффшорного примерно в два раза.Модель списана с Китая (где есть оншорный и оффшорный юани, хотя в КНР они почти не отличаются).А также с валютной модели СССР, где применялся рубль для внешнеэкономических расчетов (где-то 60 копеек) и существовал теневой курс у менял (6-7 рублей за доллар).На внешнем контуре будет Газпромбанк.Он откроет для внешних клиентрв счета "К" - транзитного типа.На них европейские трейдеры перечислят евро за газ.Банк продаст валюту без особого распоряжения клиента, зачислит рубли на субсчет и отправит их Газпрому.Опять же без дополнительного распоряжения клиента.То есть европейские покупатели будут уверены, что платят евро, а Газпром, что продает за рубли...Такая "модель".Кроме прочего, она создает уникальные возможности для "приватизации" нефтегазовых доходов в пользу политических "элит".Что-то похожее происходило в позднем СССР, когда концентрация схем с "внешним рублем" во Внешэкономбанке создала уникальную возможность для вывоза за рубеж "золота партии" в виде млрд дол.Если валюта находится в резервах центрального банка или государственного спецфонда - сделать подобное сложнее.В динамике рубль после укрепления в краткосрочной перспективе, как былинный богатырь пойдет тремя дорогами, при чем одновременно:относительно благополучный "внешний" курс рубля для политических элит;реальный и в полтора раза более дешевый для бизнеса.И черный, в два раза ниже, для населения.Курс на внутреннем контуре будет зависеть от того, сколько с барского поеча скинет с внешнего кольца Газпромбанк и какой у него будет индивидуальная открытая валютная позиция.Российский ЦБ полностью теряет механизм курсовой поддержки: никаких валютных интервенций, никаких резервов в дол и евро активах.Только печатать рубль.