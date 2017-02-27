vovan_prm написав:Коллеги, у кого есть достоверная инфа или кто может быстро узнать. Сколько наличных можно снять с карты бегемота в Днепре? За один раз? За сутки? В банкомате? В отделении? Люди в оккупации очень нуждаются в наличных. При заглушенной связи карты совершенно бесполезны. Пошла вторая неделя.
в банкоматах было 20т каждые 4 часа, в кассе без ограничений если есть или заказывать
vovan_prm написав:Коллеги, у кого есть достоверная инфа или кто может быстро узнать. Сколько наличных можно снять с карты бегемота в Днепре? За один раз? За сутки? В банкомате? В отделении? Люди в оккупации очень нуждаются в наличных. При заглушенной связи карты совершенно бесполезны. Пошла вторая неделя.
Сьогодні бачив відео від НБУ на Ютуб, кажуть, що знімати можна 100 000 грн в місяць з рахунка. Тримайтеся, сподіваюсь ви чекаєте на визволення, а не повитягали триколори(((
Судя по поступающей информации Изюм сдан, к сожалению. Это ставит под угрозу наши войска находящиеся в зоне ООС и удерживающие Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск и другие населенные пункты//)