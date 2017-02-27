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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9401940294039404>
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:04

  vitaliian написав:⚡️⚡️Основатель интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин написал письмо своим сотрудникам, в котором сообщил о решении уволить большую часть команды из-за последствий войны.

По его словам, ежемесячный оборот компании упал с 4 млрд гривен до 23 млн грн за три недели, склады заблокированы, магазины уничтожены, доставка работает с перебоями.


врет. За счет увольнения сотрудников пытается недополученную прибыль компенсировать.
4 млрд на новый год были закупы наверно?
Склады в Броварах, там нет оккупантов.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:14

  vovan_prm написав:Коллеги, у кого есть достоверная инфа или кто может быстро узнать.
Сколько наличных можно снять с карты бегемота в Днепре? За один раз? За сутки? В банкомате? В отделении?
Люди в оккупации очень нуждаются в наличных. При заглушенной связи карты совершенно бесполезны. Пошла вторая неделя.

в банкоматах было 20т каждые 4 часа, в кассе без ограничений если есть или заказывать
vanok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:42

  vitaliian написав:⚡️⚡️Основатель интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин написал письмо своим сотрудникам, в котором сообщил о решении уволить большую часть команды из-за последствий войны.

По его словам, ежемесячный оборот компании упал с 4 млрд гривен до 23 млн грн за три недели, склады заблокированы, магазины уничтожены, доставка работает с перебоями.


https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti ... a-vo-lvove

пишуть що у Львові буде працювати
цікаво скільки людей звільнять, 8000 це велика фірма
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:47

  vovan_prm написав:Коллеги, у кого есть достоверная инфа или кто может быстро узнать.
Сколько наличных можно снять с карты бегемота в Днепре? За один раз? За сутки? В банкомате? В отделении?
Люди в оккупации очень нуждаются в наличных. При заглушенной связи карты совершенно бесполезны. Пошла вторая неделя.

Сьогодні бачив відео від НБУ на Ютуб, кажуть, що знімати можна 100 000 грн в місяць з рахунка.
Тримайтеся, сподіваюсь ви чекаєте на визволення, а не повитягали триколори(((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:56

Запорожье 31,70/33,25 падаем...

swift переводы только 500 баксов
https://privatbank.ua/peverodi-swift

Як надіслати переказ на міжнародну картку в Приват24?
Надіслати переказ з картки на картку можна цілодобово в додатку Приват24 → меню «Сервіси» → «Перекази» → «На картку».

Яка комісія за надсилання Р2Р-переказу на міжнародні картки?

З будь-якої картки ПриватБанку на міжнародну картку Visa – 1% (min $1).
З будь-якої картки ПриватБанку на міжнародну картку Mastercard – 2% (min 50).

SWIFT-переказ можна надіслати через Приват24 (mob або web) → «Сервіси» → «Перекази» → «SWIFT».
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:00

Запорожье 31,70/33,25 падаем...

swift переводы только 500 баксов
https://privatbank.ua/peverodi-swift

Як надіслати переказ на міжнародну картку в Приват24?
Надіслати переказ з картки на картку можна цілодобово в додатку Приват24 → меню «Сервіси» → «Перекази» → «На картку».

Яка комісія за надсилання Р2Р-переказу на міжнародні картки?

З будь-якої картки ПриватБанку на міжнародну картку Visa – 1% (min $1).
З будь-якої картки ПриватБанку на міжнародну картку Mastercard – 2% (min 50).

SWIFT-переказ можна надіслати через Приват24 (mob або web) → «Сервіси» → «Перекази» → «SWIFT».
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Спасибо. Всех услышал.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:39

Судя по поступающей информации Изюм сдан, к сожалению.
Это ставит под угрозу наши войска находящиеся в зоне ООС и удерживающие Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск и другие населенные пункты//)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:39

Становится более понятна схема расчетов рублями за газ для европейских потребителей.

Я уже писал о создании двухконтурной модели: внешний контур - оффшорный рубль; и внутренний контур - оншорный рубль.

Разница между ними будет в диапазоне 30-50% за счет комиссий и сборов. Будет еще черный курс, отличающийся от оффшорного примерно в два раза.

Модель списана с Китая (где есть оншорный и оффшорный юани, хотя в КНР они почти не отличаются).

А также с валютной модели СССР, где применялся рубль для внешнеэкономических расчетов (где-то 60 копеек) и существовал теневой курс у менял (6-7 рублей за доллар).

На внешнем контуре будет Газпромбанк.

Он откроет для внешних клиентрв счета "К" - транзитного типа.

На них европейские трейдеры перечислят евро за газ.

Банк продаст валюту без особого распоряжения клиента, зачислит рубли на субсчет и отправит их Газпрому.

Опять же без дополнительного распоряжения клиента.

То есть европейские покупатели будут уверены, что платят евро, а Газпром, что продает за рубли...

Такая "модель".

Кроме прочего, она создает уникальные возможности для "приватизации" нефтегазовых доходов в пользу политических "элит".

Что-то похожее происходило в позднем СССР, когда концентрация схем с "внешним рублем" во Внешэкономбанке создала уникальную возможность для вывоза за рубеж "золота партии" в виде млрд дол.

Если валюта находится в резервах центрального банка или государственного спецфонда - сделать подобное сложнее.

В динамике рубль после укрепления в краткосрочной перспективе, как былинный богатырь пойдет тремя дорогами, при чем одновременно:

относительно благополучный "внешний" курс рубля для политических элит;

реальный и в полтора раза более дешевый для бизнеса.

И черный, в два раза ниже, для населения.

Курс на внутреннем контуре будет зависеть от того, сколько с барского поеча скинет с внешнего кольца Газпромбанк и какой у него будет индивидуальная открытая валютная позиция.

Российский ЦБ полностью теряет механизм курсовой поддержки: никаких валютных интервенций, никаких резервов в дол и евро активах.

Только печатать рубль.

https://www.facebook.com/10000211204467 ... 294840090/
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:42

vovan_prm перевезти тоже квэст еще тот, у знакомого забрали, как попадешь, при возможности спрятать и не показывать.
дэн
 
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