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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:49
asti написав:
Судя по поступающей информации Изюм сдан, к сожалению.
Это ставит под угрозу наши войска находящиеся в зоне ООС и удерживающие Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск и другие населенные пункты//)
Это ставит угрозу вообще многим областям.
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Zebra
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:06
Zebra написав: asti написав:
Судя по поступающей информации Изюм сдан, к сожалению)
Это ставит угрозу вообще многим областям.
Как в Чернигове обстановка, к слову?
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asti
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
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