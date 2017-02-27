asti написав:Судя по поступающей информации Изюм сдан, к сожалению. Это ставит под угрозу наши войска находящиеся в зоне ООС и удерживающие Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск и другие населенные пункты//)
nafanja333 написав:Друзья, есть проблемка, подскажите.
Двоюродный брат хочет мне перевести доллары с валютной карты ПБ на мою валютную карту ПБ. Система пишет такое. На горячей линии говорят, что нужно доказать родство в отделении банка. Это сейчас не возможно. Знаю, что доллары сейчас снять нельзя, но мне нужен этот перевод именно сейчас.
Говорит, что может с валютной на гривневую по курсу 29.25. Но это же не серьезно.
Как решить задачу перевода денег в валюте?
Вже так два перекази від родича подарував укргазу по 29,25 Якщо буде третій дам віртуалку віза ПБ подивимось, мала б прийти валюта за мінусом 0,5%