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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9401940294039404
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:49

  asti написав:Судя по поступающей информации Изюм сдан, к сожалению.
Это ставит под угрозу наши войска находящиеся в зоне ООС и удерживающие Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск и другие населенные пункты//)

Это ставит угрозу вообще многим областям.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:06

  Zebra написав:
  asti написав:Судя по поступающей информации Изюм сдан, к сожалению)
Это ставит угрозу вообще многим областям.
Как в Чернигове обстановка, к слову?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:18

vitaliian
  vitaliian написав:И по 31,80 реально как купить?

Так, реально є. В касах була як гривня так і $$
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:08

  nafanja333 написав:Друзья, есть проблемка, подскажите.

Двоюродный брат хочет мне перевести доллары с валютной карты ПБ на мою валютную карту ПБ.
Система пишет такое.
На горячей линии говорят, что нужно доказать родство в отделении банка.
Это сейчас не возможно.
Знаю, что доллары сейчас снять нельзя, но мне нужен этот перевод именно сейчас.

Говорит, что может с валютной на гривневую по курсу 29.25. Но это же не серьезно.

Как решить задачу перевода денег в валюте?

Зображення

Вже так два перекази від родича подарував укргазу по 29,25 Якщо буде третій дам віртуалку віза ПБ подивимось, мала б прийти валюта за мінусом 0,5%
twin
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