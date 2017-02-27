RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9401940294039404
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:49

  asti написав:Судя по поступающей информации Изюм сдан, к сожалению.
Это ставит под угрозу наши войска находящиеся в зоне ООС и удерживающие Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск и другие населенные пункты//)

Это ставит угрозу вообще многим областям.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11089
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1645 раз.
Подякували: 2401 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:06

  Zebra написав:
  asti написав:Судя по поступающей информации Изюм сдан, к сожалению)
Это ставит угрозу вообще многим областям.
Как в Чернигове обстановка, к слову?
asti
 
Повідомлень: 2627
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:18

vitaliian
  vitaliian написав:И по 31,80 реально как купить?

Так, реально є. В касах була як гривня так і $$
NatiK
 
Повідомлень: 32
З нами з: 01.02.18
Подякував: 149 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:08

  nafanja333 написав:Друзья, есть проблемка, подскажите.

Двоюродный брат хочет мне перевести доллары с валютной карты ПБ на мою валютную карту ПБ.
Система пишет такое.
На горячей линии говорят, что нужно доказать родство в отделении банка.
Это сейчас не возможно.
Знаю, что доллары сейчас снять нельзя, но мне нужен этот перевод именно сейчас.

Говорит, что может с валютной на гривневую по курсу 29.25. Но это же не серьезно.

Как решить задачу перевода денег в валюте?

Зображення

Вже так два перекази від родича подарував укргазу по 29,25 Якщо буде третій дам віртуалку віза ПБ подивимось, мала б прийти валюта за мінусом 0,5%
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3379
З нами з: 19.01.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 23:08

  Zebra написав:
  asti написав:Судя по поступающей информации Изюм сдан, к сожалению.
Это ставит под угрозу наши войска находящиеся в зоне ООС и удерживающие Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск и другие населенные пункты//)

Это ставит угрозу вообще многим областям.

https://tsn.ua/ru/ato/vrag-ponyal-chto- ... 26687.html
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22456
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1668 раз.
Подякували: 2356 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9401940294039404
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3035, 3036, 3037
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30362 25704882
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 кві, 2022 17:13
greenozon
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 148, 149, 150
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1493 7797321
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 кві, 2022 11:42
vovan_prm
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22054783
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.